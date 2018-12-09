Akhisar'da kaybeden Fenerbahçe düşme hattına indi

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 kaybetti.

Bu sonuçla Akhisar puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu mağlubiyetle ligde 16. sıraya geriledi.

10. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya, ceza alanı içinde Eljif Elmas'ın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

49. dakikada Serginho'nun pasıyla hareketlenen Onur Ayık'ın sağ çapraz pozisyonda ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Josue'nin vuruşunda, top direkten döndü.

82. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi sahasından Güray'ın gönderdiği uzun topa hareketlenen Manu, Skrtel'e rağmen topla ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+5. dakikada Josue'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Regattin, savunma oyuncularını güzel bir hareketle geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 3-0. Pozisyonda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Akhisarspor, müsabakayı 3-0 galip tamamladı.