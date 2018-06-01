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Spor

Akhisar'da Buruk olmazsa Arslan ve Hamzaoğlu gündemde

AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de daha önce prensipte el sıkıştığı teknik direktör Okan Buruk'la sezon sonunda yaptığı ilk görüşmede mali konularda anlaşamayan Akhisarspor, tecrübeli teknik adamı ikna edemezse eski çalıştırıcılarına yönelecek

01 Haziran 2018 15:56

AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de daha önce prensipte el sıkıştığı teknik direktör Okan Buruk\'la sezon sonunda yaptığı ilk görüşmede mali konularda anlaşamayan Akhisarspor, tecrübeli teknik adamı ikna edemezse eski çalıştırıcılarına yönelecek. Kulübe tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazandırdıktan sonra ücretine 2 kat zam istediği iddia edilen Buruk\'la salı günü yeniden masaya oturacak yeşil-siyahlıların anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı eski teknik direktörleri Cihat Arslan ve Hamza Hamzaoğlu\'nun yanı sıra Rıza Çalımbay\'ı gündeme aldığı öğrenildi.
Akhisar\'ı Süper Lig\'e çıkaran isim olan, daha sonra Galatasaray\'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor\'dan ayrıldı. Rıza Çalımbay da son olarak Trabzonspor\'u çalıştırdı. İki isimle mali konularda pürüz yaşanma ihtimaline karşı Buruk ayrılırsa en yakın adayın Cihat Arslan olduğu iddia edildi. Akhisar\'ı 2015-16 sezonunda ligde 46 puanla 8\'inci yapıp 2016-17\'nin ilk haftalarına kadar çalıştıran Arslan, bu yıl Türkiye Kupası\'nı kazanan kadroyu kuran isim de olmuştu. Fenerbahçe\'yi 10 Mayıs\'taki kupa finalinde yenen ilk 11\'de forma giyen isimlerden 9\'u Cihat Arslan döneminde transfer edildi.

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