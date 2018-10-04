Akhisar zorladı ama olmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Standard Liege deplasmanına konuk olan Akhisarspor, iyi oynadığı maçtan puan çıkaramadı. Rakibini 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Onur Ayık attığı golle kulüp tarihine geçti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Akhisarspor, Standard Liege deplasmanına konuk oldu. Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Standard Liege'e galibiyeti getiren golleri Emond ve Djenepo kaydederken, Akhisarspor'un tek sayısı ise Onur Ayık'ten geldi. Onur, Akhisarspor tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti.

Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Alınan bu sonuç sonrası Standard Liege ilk galibiyetini alırken Akhisarspor ise 2. haftanın ardından henüz puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında ise Krasnodar, Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.