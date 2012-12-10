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Spor

Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor maçı ertelendi

TFF yöneticileriyle de temas kuran Hakem Özgür Yankaya, karşılaşmayı tatil ettiğini bildirdi

10 Aralık 2012 00:41

 

Spor Toto Süper Lig'de, Akhisar Belediyespor-Medical Park Antalyaspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16. dakikadan sonra tatil edildi.
 
Gün boyu devam eden yağmur 19 Mayıs Stadı'nın zeminini yer yer göl haline getirirken, Hakem Özgür Yankaya müsabaka öncesi yardımcılarıyla birlikte sahayı kontrol etti.
 
Zeminin belirli bölümlerinde topun sekmesini göz önüne alan Yankaya, karşılaşmanın başlamasına karar verdi. Ancak hızını giderek artıran yağmurda futbol oynamak iyice güçleşince, Yankaya 16. dakikada maçı bitirip, futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.
 
Soyunma odasında kulüp yöneticileri ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından TFF yöneticileriyle de temas kuran Hakem Özgür Yankaya, karşılaşmayı tatil ettiğini bildirdi.
 
Maçın oynanacağı tarih, TFF tarafından belirlenecek.
 

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