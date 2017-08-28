Akhisar Belediyespor, ilk 3 hafta itibariyle en başarılı performansını egale etti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Demir Grup Sivasspor galibiyeti ve Antalyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa\'yı 10 kişiyle 2-1 mağlup ederek 7 puanla Galatasaray ve Beşiktaş\'ın ardından üçüncü sıraya yerleşen Akhisar Belediyespor, ilk üç hafta itibariyle en başarılı performansını egale etti.

Yeşil siyahlı ekip, 2014-15 sezonunda da ilk 3 maçta 7 puan toplamış ve üçüncü haftada kendisiyle aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın önünde liderlik koltuğuna oturmuştu. Ege temsilcisi, ayrıca haftaya kendisi gibi 4 puanla giren Kasımpaşa\'yı mağlup ederek son 10 maçtaki 8\'inci galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig\'deki altıncı sezonunu geçiren Akhisar Belediyespor, bu periyotta ilk üç hafta itibariyle en başarısız sezonunu geçen yıl yaşadı. Üç maçta sadece 3 puan toplayabilen Akhisar Belediyespor, bu performansı ile kendisine 12\'nci sırada yer bulabildi. İlk sezonu olan 2012-13\'te üçüncü haftayı 5 puanla 9\'uncu sırada tamamlayan yeşil siyahlı takım 2013-14\'ü 6 puanla 4\'üncü, 2015-16\'yı ise 5 puanla 6\'ncı basamakta bitirdi.

Akhisar\'ın başarısında önemli payı bulunan teknik direktör Okan Buruk, haftayı üçüncü sırada bitirmeyi amaçladıklarını, bu hedefe ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi ve futbolcularına teşekkür etti.

BURUKTAN KARTLARA ÖFKE

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu\'nun kartlarını eleştirdi. 44\'üncü dakikada Mustafa Yumlu\'nun ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldıklarını hatırlatan teknik adam, \"İlk yarıda 1 kişi eksik kalmak kafamızda soru işaretlerine yol açtı. Ben gösterilen kartların basit olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşalı Adem Büyük çok sevdiğim bir kardeşim ama 90\'ıncı dakikaya kadar sarı kart görmemesi de bir mucizeydi. Mustafa Yumlu\'ya çok kolay kartlar gösterildi. İki kartın da basit olduğunu düşünüyorum\" dedi.



