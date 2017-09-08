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Spor

Akhisar Belediyespor artık Teleset Mobilya Akhisarspor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - Ege'yi Süper Lig'de altı sezondur temsil eden Akhisar Belediyespor, bundan böyle Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek

08 Eylül 2017 21:30

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - Ege\'yi Süper Lig\'de altı sezondur temsil eden Akhisar Belediyespor, bundan böyle Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek.
Yeşil-siyahlı yönetim, 2017-18 sezonu için Teleset Mobilya ile isim sponsorluğu anlaşması yaparken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada, \"Kulübümüz 2017-2018 sezonu için Teleset Mobilya ile isim hakkı sponsorluğu anlaşmasını imzalamıştır. Sponsorumuza ve kulübümüze hayırlı bereketli başarılar getirmesini dileriz\" denildi. Akhisar temsilcisinin yeni ismi Teleset Mobilya Akhisarspor olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylandı. Bu arada isim değişikliğinin sadece futbol takımı için geçerli olduğu, diğer branşlarda Akhisar Belediyespor isminin kullanılacağı öğrenildi.

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