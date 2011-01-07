T24 - Hasta babasını görmek için geldiği memleketinde hapse giren Akhanlı, dönüşte de şok yaşadı: Havalimanında ceza, gözaltı, sınırdışı.



Doğan Akhanlı yı dün Köln Havalimanı nda yakınları ve avukatı İlias Uyar karşıladı. Doğan Akhanlı, Marttaki duruşma için yeniden İstanbul a gidecektim. Ama sınırdışı edildiğim için bu olanaksız. Aklanacağıma inanıyorum dedi. Radikal gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Yazar Doğan Akhanlı’ya yaşatılan hukuk ayıbına bir yenisi eklendi. Altı ay önce hasta babasını görmek için 21 yıl aradan sonra geldiği Türkiye’de bir cinayet davası nedeniyle tutuklanan, ‘düzmece evrak’ düzenlendiği ortaya çıkmasına rağmen cezaevinde tutulan ve bu süreçte babasını yitiren Akhanlı, dönüşünde de utandıran bir muameleye uğradı. Önce oturum süresini geciktirdiği için para cezası kesildi, sonra ‘Yurtdışına çıkış yasağınız varmış’ denildi. 11 saat havalimanındaki karakolda tutuldu, sabah Yabancılar Şubesi’ne götürüldü, sonra da sınırdışı edildi.





‘Üç ayınızı geçirmişsiniz’



Yazar Akhanlı, hukuk trajesine dönüşen altı aylık Türkiye ‘macerasını’ bitirmek için önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 22.50’de kalkan Köln uçağına yer ayırtmıştı. Avukatı Haydar Erol’la birlikte havalimanına gittiler. Erol’un anlatımına göre pasaport kontrolünden sonra polisler Akhanlı’yı durdurdu. Dört ayını hapiste geçiren yazarın, üç aylık oturum süresini geçirdiği, 390 lira 65 kuruş ceza ödemesi gerektiği belirtildi. Akhanlı itiraz etti. Ancak Erol, “Boş ver” dedi. Cezayı ödediler.



Akhanlı uçağa binmeyi beklerken, polisler yeniden geldi. “Yanlışlık olmuş, ceza almayacaksınız” diyerek parayı iade ettiler. Avukat Eron’un iddiasına göre, sevinmeye bile fırsat kalmadan başka bir komiser geldi:



“Komiser ‘Senin mahkemen var, yurtdışına çıkışın yasak’ dedi. Mahkeminin çıkışı sınırlamayan kararını sunduk. Yarım saat beklettiler. Uçağı durdurdular. 15 dakika sonra ‘Genelgeye göre sizi sınırdışı etmemiz gerekiyor’ dediler. Sınırdan çıkmak isteyen birine ‘Hayır sen gidemezsin biz seni kovacağız demek’ gibi...”





Sınırdışı edildi



Erol’a göre, tutuklu yabancıların sınırdışı edilmesini düzenleyen bu genelge, İçişleri Bakanlığı’nca 2006’da çıkarılmıştı. Bu gerekçeyle Akhanlı, dün sabah 09.00’a kadar havalimanındaki karakolda tutuldu. Bu esnada Erol’un iddiasına göre komiser, Akhanlı’yı yumruklamak istedi. Akhanlı, Alman vatandaşı olduğunu belirtince komiser dokunmadı. Mesai saati başlayınca Akhanlı, Pendik’teki bir sağlık kuruluşunda kontrolden geçirilip Yabancılar Şubesi’ne götürüldü. Sınırdışı işlemi yapıldıktan sonra saat 12.25’teki Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Köln uçağına bindirildi.



Akhanlı’nın avukatı Haydar Erol, “Kanaatime göre, beş altı farklı karar söyledikten sonra en kötüsünü uygulamakla biraz önyargılı davrandılar. Eğer birkaç ihtimal varsa en kötüsünü uyguladılar” diyor.





‘Bir masal yazdım, acı bitti’



Akhanlı, örgüt adına 1989’da Eminönü’ndeki döviz bürosu soygununda işlenen cinayeti azmettirmekle suçlanıyordu. 1991’den bu yana Almanya’da yaşıyordu. Kalp hastası babası Mahmut Nedim’i görmek için 10 Ağustos 2010’da geldiği Atatürk Havalimanı’nda tutuklandı. Daha ilk adımda, davadaki kuşkular su yüzüne çıktı.



Hakkındaki ‘teşhis tutanağı’ kanıtı çürüdü ama tahliye edilmedi. Bu arada 87 yaşındaki babası Mahmut Nedim, 27 Kasım’da Artvin’de öldü.



Akhanlı, 8 Aralık’taki ilk duruşmada tahliye oldu. Göremediği babasının mezarına giderken Radikal’e, cezaevinde bir masal yazdığını, masalın babasının ölümü üzerine acı bir sonla bittiğini anlatıyordu.





