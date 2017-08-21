Akhanlı'nın avukatı: İspanyol yargısına güveniyorum

DW Türkçe: Doğan Akhanlı tam olarak nasıl gözaltına alındı?

Uyar: Doğan Akhanlı, Cumartesi sabahı saat 8.00-8.30 arasında otel odasına gelip onu arayan polisler tarafından gözaltına alındı. Polise Akhanlı hakkındaki bilginin nasıl ulaştığını bilmiyorum ama planlı bir gözaltından bahsediyoruz.

DW Türkçe: Akhanlı'nın Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığını biliyor muydunuz?

Uyar: Akhanlı böyle bir şeyi tahmin ediyordu. Ama bize Alman tarafından Akhanlı'ya yönelik böyle bir tehlikenin söz konusu olduğuna ilişkin hiçbir açıklama ya da bilgi iletilmedi. Akhanlı, Avrupa Birliği içerisinde daha önce birçok ülkeye seyahat etmiş ve birçok ülkede gayet normal bir biçimde tatil yapmış olduğu için biz de hiçbir risk unsuru bulunmadığından yola çıkıyorduk. Alman güvenlik birimleri de bizi böyle bir durumdan haberdar etmedi.

DW Türkçe: Doğan Akhanlı, Hamza Yalçın'ın ardından son dönemde İspanya'da Türkiye'nin talebi ile gözaltına alınan ikinci Türk asıllı yazar oldu. Interpol'ün kırmızı bülteni diğer AB ülkelerinde de bulunmuyor mu?

Uyar: Bunun yanıtını ben de bilmiyorum. Aslında Interpol'de böyle bir bülten varsa tüm AB ülkelerinde de olmalı. Neden İspanya böyle bir şey yaptı ve Akhanlı'yı gözaltına aldı, bilemiyorum.

DW Türkçe: Akhanlı tam olarak ne ile suçlanıyor?

Uyar: Suçlamalar Türkiye'de 2010 yılında başlayan davaya dayanıyor. Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katılmak, Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmaya çalışmak ve terör örgütüne üyelik ile suçlanıyor.

DW Türkçe: Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edileceğini düşünüyor musunuz?

Uyar: Bir hukukçu olarak "Hayır." Türkiye'de müvekilime adil bir yargılama imkanı tanınmayacağını göreceği konusunda İspanyol yargısına güveniyorum. Çünkü önümüzde, Türkiye'nin farklı görüşteki insanlara nasıl muamele ettiğine dair birçok örnek var. O nedenle İspanyol yargısının müvekkilimin böyle bir ülkeye iade edilmeyeceğinin bilincinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hayati bir risk söz konusu.

DW Türkçe: Doğan Akhanlı nasıl peki?

Yaşananlar tabii o kadar çabuk üstesinden gelinecek şeyler değil. Dün çok bitkindi ve biraz dinlenme fırsatı bulabildi. Yine de içinde bulunduğu koşullara göre durumu iyi.

DW Türkçe: Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'nin iade talebini gerekçelendirmek için bir fırsatı var. Bunun İspanyol yasalarına göre 40 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Ardından bir iade süreci başlayacak, duruşmalar olacak ve biz de orada müvekkilimizi temsil edeceğiz.

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Söyleşi: Başak Demir