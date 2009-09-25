Akgül: Hedefim altın madalya

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sezar Akgül, hedefinin, 2012 Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



21 Eylül'de başlayan Dünya Güreş Şampiyonasında serbestte 55 kiloda Kuzey Koreli rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Akgül için memleketi Amasya'da karşılama töreni düzenlendi.



Çorum-Mecitözü yol kavşağında karşılanan milli güreşçi, bir süre omuzlarda taşındı. Akgül, daha sonra kent merkezine kadar Türk bayrakları ile süslenmiş araç konvoyu ile şehir turu attı.



Akgül, 10 yıldır güreş yaptığını belirterek, Dünya Şampiyonası öncesi Ankara'da sıkı bir kamp ve çalışma dönemi geçirdirdiğini, bunun sonucunda da başarı elde ettiğini söyledi.



Asıl hedefinin 2012 Londra Olimpiyatları olduğunu kaydeden Akgül, “Hedefim 2012 Londra Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak. Hedefime ulaşmak için ise çok çalışacağım” şeklinde konuştu.

