Akfen Holding'in patronu: Sadece Kürt sorunumuz var

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, dokuz ülkenin "terör örgütlerini güçlendirdiği" iddiasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası başlayan krizle ilgili olarak "Körfez krizine dair kimse yeterli bilgiye sahip değil. Devletin elindeki bilgilere saygı duymak lazım. Onların kararlarının ne olacağını iyi takip etmek lazım. Sanıyorum en doğrusunu yaparlar" dedi. "Bizim bölgedeki pozisyonumuz belli. Yani her halükarda barışçıl olmamız lazım çünkü giderek ortalık karışıyor" ifadesini kullanan Akın, "Bu karışıklığın içinde bizim olmamızı gerektirecek henüz bir şey yok. Sadece bir Kürt sorunumuz var. Onu da inşallah oturup hep birlikte çözeriz, Güneydoğu ile birlikte" görüşünü dile getirdi.

Akfen Holding’in geçen cuma günü, TAV Havalimanları Holding’de kalan yüzde 8.1’lik payı için Fransa merkezli Aéroports de Paris Group(ADP) şirketi ile hisse devri anlaşması imzalamıştı. TAV, daha sonra Suudi Arabistan’ın üç kentinin havalimanlarını geliştirme ve işletme anlaşması imzaladığını duyurdu. Halen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dhabi’nin yeni havalimanı terminalini inşa eden TAV, daha önce Katar’ın Başkenti Doha Havalimanını da yapmıştı.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Hamdi Akın'ın açıklamaları şöyle:

"Sadece Kürt sorunumuz var"

"Körfez krizine dair kimse yeterli bilgiye sahip değil. Devletin elindeki bilgilere saygı duymak lazım. Onların kararlarının ne olacağını iyi takip etmek lazım. Sanıyorum en doğrusunu yaparlar. Bizim bölgedeki pozisyonumuz belli. Yani her halükarda barışçıl olmamız lazım çünkü giderek ortalık karışıyor. Bu karışıklığın içinde bizim olmamızı gerektirecek henüz bir şey yok. Sadece bir Kürt sorunumuz var. Onu da inşallah oturup hep birlikte çözeriz, Güney Doğu ile birlikte."

"Havacılıkta olan misyonum burada tamamlandı"

"Havalimanı inşaatlarında ben devam ediyorum ama bir teknik zorunluluktan dolayı devam ediyorum. Onun için zaten ‘birinci perdesini kapattık’ dedim. İnşaatların devam etmesinin sebebi benim iradem dahilinde değil ama orada da en kısa sürede inşaat grubunda da yani zaten minority (azınlık) olduğumuz için orada durmasında bir zarar yok. Halka açık da bir şirket değil. Onun için çok önemsemiyorum ama şunu söyleyebilirim havacılıkta olan misyonum benim burada tamamlandı. Artık bu sektörde olmayacağımı rahatlıkla söyleyebilirim."

"Dünya devlerinden talipler çıktıkça bana ayrıca haz veriyor"

"Benim yapmakta olduğum iş daha doğrusu bizim holdingimizin görevi istihdam yaratan şirketler yaratmak ve bu yaratılan şirketleri assetleri (varlıkları) uluslararası pazarda taliplerini aramak. Böyle dünya devlerinden talipleri çıktıkça da bu bana ayrıca bir haz veriyor. Bu platformda olmak, bu tip dünya devi şirketlere Türkiye’de değerli assetler yaratıp pazarlayabilmek doğrusu çok da keyifli bir iş. Onun için bunu devam ettireceğim. Genelde de de altyapı sektöründe bunu yapmaya devam edeceğim. Doğrusu büyük keyif alıyorum bu işten."

Fransa'ya devrettiği TAV hisseleri hakkında...

"Neden dışarıya pazarlamak? Bu içeride de olabilir ama dışarıdan gelecek olan para Türkiye’nin ihtiyacı olan bir para. Bizim yaptığımız ufacık bir 160 milyon dolarlık işten konuşacak olursak orada duran sabit, donuk bir değer vardı. O değeri Fransa’dan gelmiş olan 160 milyon doları Türkiye ekonomisine sokmuş olduk. Bu ha bizim aracılığımızla girdi, ha başkasının aracılığıyla girdi ama sonuç itibariyle burada olan bir menkul, donuk olan hiç kimsenin işine yaramayan bir değer paraya çevrilerek ekonominin içine dahil oldu. Bu dahil olan parayla sanıyorum yeni iş imkanları, yeni yatırımlar yapacağız ve bu yapılacak yeni yatırımlarla da yeni istihdam alanları yaratacağız. Bu sirkülasyon bu şekilde devam edecek. Sonra bu yarattıklarımızı yurt dışından gene gelecek olan paraya hisselerini satarak bu hisse değişiklikleriyle şirketleri ölümsüz hale getiriyoruz."

"300-400 yıl yaşayacak şirketlere ihtiyacımız var"

"Aslında bizim yaptığımız şey şirketleri ölümsüzleştirmek. Bu son derece önemli bir misyon. Bunu çok önemsiyorum çünkü bizde uzun ömürlü şirket yok. Bizim 300 yıl, 400 yıl yaşayacak şirketlere ihtiyacımız var. Avrupa ve Amerika bunu sağladı ve biz de bunu sağlamalıyız. Bunun da en önemli şartı şirketlerin sahiplerinin olmamasıdır, şirketlerin ortaklarının olmasıdır. Şirketlerin ortaklarının da çok uluslu şirketlerden ya da kurumsal finansmanlardan olması doğrudur. Böylelikle de şirketler hisseleri elden ele geçerek çok uzun vadeli yaşama şansına sahip oluyorlar. Bunun pratikteki sonucu şirketlerin ömrünü uzatmaktır."

"Kendi HES'lerimizi, otellerimizi yaratan; dışarıya değil kendine hizmet veren şirketiz"

"Aşağı yukarı 1997’den bu yana inşaat işi yapmıyoruz. 97’de ben havaalanı aldığımdan itibaren AKFEN olarak devlete olan müteahhitlik işini bırakmıştım ve devlete hiçbir şekilde yani bir başkasına AKFEN olarak iş yapmadım; devlet ya da özel sektör. Sadece bizim inşaat şirketimiz kendi inşaatlarımızı yapıyor. Kendi HES’lerimizi, kendi otellerimizi, kendi konutlarımızı, kendi arsalarımız üzerine binalar yapıp onları pazarlıyor. Yani devletle yapmış olduğumuz bir taahhüt işi ya da özel sektörle yapmış olduğumuz bir inşaat müteahhitliği işimiz yok ve bunu 1997’den bu yana yani 20 yıldır bıraktık. Onun için biz kendi developmentlarımızı(geliştirme) yapan, kendi değerlerini yaratan bir inşaat şirketine sahibiz. O da dışarıya hizmet değil kendine hizmet veriyor. Bunun böyle devam etmesini istiyorum."