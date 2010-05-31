Akenerji rüzgar santrali aldı

T24- Akenerji, Polat Enerji'nin 100 MW elektrik üretim gücüne sahip rüzgar santrallerinin tüm üretim kapasitesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.



Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, imza töreninde, Türkiye'de enerji tüketiminin hızla artmasına karşın üretimin aynı oranda artış göstermediğini, enerji açığının karşılanabilmesi ve darboğaz yaşanmaması için önümüzdeki 10 yılda 100 milyar doların üzerinde enerji yatırımı ihtiyacının öngörüldüğünü anlattı.



''CEZ Group ile kurduğumuz stratejik ortaklıkla önümüzdeki 5 yılda toplam 3 milyar dolar yatırım gerçekleştirerek 3 bin MW kurulu güce ulaşmayı planlıyoruz. Hedeflediğimiz bu kurulu güce ulaştığımızda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde payımızı yüzde 7-8 düzeyine çıkaracağız'' diyen Danışman, Akenerji olarak elektrik piyasasında üretim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış konularında faaliyet gösterdiklerini, elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden daha ucuz ve ekonomik koşullarla sağlayarak müşterilerine ciddi avantajlarla sunduklarını kaydetti.

Enerji maliyetlerini düşürmek isteyen serbest tüketiciler tarafından en çok tercih edilen şirket olduklarını dile getiren Danışman, şunları kaydetti:



''Bu nedenle kendi üretim kapasitemizin çok üstünde elektrik satma potansiyelimiz var. Bu noktada çok önemli bir hedefimiz var: Türkiye'nin en büyük ve etkin enerji ticaret platformu olmak. Üretim kapasitemizin çok daha üzerinde bir ticari platform yaratmayı hedefliyoruz. Bir yandan elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda portföyümüzde onlara sunabileceğimiz çok daha fazla yenilenebilir enerji kaynakları eklemek istiyoruz. Diğer yandan da özellikle küçük üreticilerdin ürettikleri enerjiyi bu platform kapsamında çok etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak yapının oluşmasını planlıyoruz. ''



Anlaşmanın Polat Enerji'ye bağlı toplam 100 MW elektrik üretim gücüne sahip rüzgar santrallerinin tüm üretim kapasitesini ilk etapta 31 Aralık 2010 tarihine kadar satın alınmasını kapsadığını bildiren Danışman, anlaşmayla müşterilerine çok daha fazla yenilenebilir enerji sunma imkanı elde ettiklerini, diğer kaynaklarla enerji üreten şirketlerle de işbirliğine açık olduklarını vurguladı.



Soruları yanıtlayan Danışman, uygulamayı test ettikten sonra anlaşmayı uzatabileceklerini, işbirliğinin uzun süreli olmasını istediklerini söyledi.

Danışman, diğer yenilenebilir enerji üreten şirketlerin enerjilerini satmayı tercih etmeleri halinde onlara da alıcı olacaklarını bildirdi.

Fiyat konusundaki bir soru üzerine Danışman, her iki tarafın da beklentilerinin karşılandığının altını çizdi.





Serbest tüketici



Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş ise Polat Enerji'nin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak için yola çıktığını ve bugün itibariyle iştirakleri olan rüzgar santrallerinin net 100 MW'ı devrede olup enerji ürettiğini belirterek, yapım aşamasında olan projeleri ve lisans başvuruları da dahil edildiğinde önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.000 MW'tan fazla net kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.



Öncelikle ortakları EdF-EN ve iştiraklerindeki ortakları Demirer Enerji ile birlikte yeni projelerle yollarına devam edeceklerini ifade eden Eriş, mevcut elektrik piyasasında aşmak zorunda kaldıkları birçok probleme de işaret etti.



Eriş, rüzgar santrallerinin ihtiyacı olan destek mekanizmalarının bir an evvel iyileştirilmesi gerektiğini, aksi halde bu hedefin tutturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yenilenebilir kaynakların, tüm dünyada devlet programları ile planlandığına ve desteklendiğine dikkati çeken Eriş, şöyle devam etti:



''Yatırımın pahalı olması sebebiyle devletler bu yükü yatırımcının omuzlarına bırakmıyor, bırakamıyor. Bizler rüzgar enerjisinden üretim yapmaya karar verdiğimizde 2005 yılında yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kanunu'ndaki (YEK) rakamların yetersiz olduğunu biliyorduk ancak 2007 yılında yüksek seyreden elektrik fiyatları ve Türkiye'nin büyüme hızı yatırım kararı almamızı sağladı. Kriz ve küçülme sonrası ise durum tersine döndü ve YEK fiyatının yükseltilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu kanun halen Meclis'te bekliyor. Dolayısıyla bu günkü durumda bizler ikili anlaşmalar ile serbest tüketicilere ve toptan şirketlerine zamanından önce, emekleme dönemimizde yönelmek durumunda kaldık.''



Ürettikleri enerjiyi satabilmek toptan satış şirketleri ile hareket ettiklerini böyle bir süreçte yollarının Akenerji ile kesiştiğini belirten Eriş, ''Çevreci hedefleri olup ve ekonomik maliyetlerin yanı sıra çevresel maliyetlerin de bilincinde olan ve bu konuda duyarlı olan çevreci Akenerji ile işbirliği yapmaktan son derece memnuniyet duymaktayız'' dedi.

Konuşmaların ardından anlaşma taraflarca imzalandı.