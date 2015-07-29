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Akdoğan'dan Demirtaş'ın 'tekrar müzakere' çağrısına yanıt

'Sürecin nasıl devam edeceği muammadır, güveni bir defa yıktılar'

29 Temmuz 2015 15:01

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın "müzakerelere yeniden başlanmasının yolunu bulmalıyız" açıklamasına "Sürecin nasıl devam edeceği muammadır, güveni bir defa yıktılar" diye yanıt verdi. 

Radikal'de yer alan habere göre, Akdoğan, AA'da katıldığı canlı yayın sırasında öğrendiği açıklama ile ilgili, "Bir geri adım seziyoruz açıklamanın özetinden. Onların gücü varsa örgüte çağrı yapsınlar, örgüt terk etsin, silahları bıraksın. Konuşulacak bir şey varsa ondan sonra konuşulur" ifadelerini kullandı. 

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