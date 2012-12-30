Akdoğan: PKK'nın silah bırakması için görüşmeler sürüyor

AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, PKK'nın silah bırakması için çalışma yapıldığını söyleyerek, "Görüşmeler, çabalar bu kapsamda sürdürüyor" dedi.

Yalçın Akdoğan, İmralı’yla, PKK’ya silah bıraktırmak amacıyla yapılan görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın önceki gün TRT ’de, “PKK’nın İmralı’daki lideri Abdullah Öcalan ile MİT gibi kurumlar aracılığıyla yapılan görüşmelerin sürdüğü” şeklindeki açıklamaları hakkında Taraf gazetesinden Faruk Aktaş'a değerlendirmelerde bulunan Yalçın Akdoğan, bu görüşmelerin temel hedefinin örgüte silah bıraktırmak olduğunu vurguladı.

Öcalan’ın çağrısı üzerine açlık grevlerinin sona erdirilmesinden sonra örgütün eylemsizlik kararı alması için de benzer bir çağrı yapılabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını anımsatan Akdoğan, PKK’nın her kış mevsiminde benzer bir yaklaşım içerisine girdiğini söyledi.



'Eylemsizlik kararı yetmez'



Akdoğan, “Dolayısıyla ‘Öcalan çağrı yapsın eylemsizlik kararı alınsın’ gibi beklentiler içinde değiliz. Bu taktiksel bir adımdan başka anlam ifade etmez. Silah bıraktırılacaksa bir anlam ifade edebilir” diye konuştu.

PKK dahil çeşitli kesimler tarafından süreci baltalama girişimleri olabileceğini söyleyen Yalçın Akdoğan, şöyle konuştu:



Tek başımıza kalsak da...



“Hükümetimiz başından beri sorunun çözümüne yönelik güçlü bir irade ortaya koydu ve bu iradesini güçlü şekilde sürdürüyor. Biz tek başımıza kalsak bile, muhalefet destek vermese bile, çeşitli kesimler bu süreci baltalamaya kalkışsa bile biz bu süreci devam ettirmek konusunda kararlıyız. Görüşmeler, çabalar bu kapsamda sürdürüyor.”