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Politika

Akdoğan: Gezi olayları AK Parti'de canlanma ve toparlanmaya sebep oldu

Batı’yı ve bazı Müslüman ülkeleri sessiz kalmakla eleştiren Akdoğan, "Kimi İslam ülkelerinin takındıkları tavır, batılılardan daha kötü" dedi

02 Ağustos 2013 12:29

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Gezi olaylarıyla yaşanan türbülans geride kaldı. AK Parti için yalnızlaştıran, güven sarsan, içe kapatan, moral bozan bir etki yapmadı" diye konuştu.
 
Yalçın Akdoğan, AKP'nin Gezi Parkı olayları sayesinde canlandığını ve toparlandığını söyledi.

Habertürk gazetesine konuşan Akdoğan, Gezi Parkı olaylarıyla yaşanan türbülansın geride kaldığını belirtip, "Gezi, AK Parti için yalnızlaştıran, güven sarsan, içe kapatan, moral bozan bir etki yapmadı. Aksine bir canlanma ve toparlanmaya sebep oldu" ifadesini kullandı.

Akdoğan'ın gündeminde Mısır'daki askeri darbe de vardı. Batı’yı ve bazı Müslüman ülkeleri sessiz kalmakla eleştiren Akdoğan, "Kimi İslam ülkelerinin takındıkları tavır, batılılardan daha kötü" dedi.

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