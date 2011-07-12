Akdoğan: BDP kriz yaratıyor, Öcalan çözüyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "BDP hep kötü polis olup, krizi tırmandırıyor; İmralı ise farklı mesajla durumu toparlıyor" dedi.

Taraf gazetesinden Lale Kemal'in haberine göre; BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Bizi dışladılar” eleştirilerine Başbakan Erdoğan’ın eski danışmanlarından AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’dan yanıt geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in CHP’nin yanı sıra BDP’yle de görüştüğünü belirten Akdoğan, “Kimsenin dışarıda bırakılması diye bir durum olmadı” dedi.





BDP kendisini aktör olarak görmeli



Aynı zamanda Kürt açılımının mimarlarından olan Yalçın Akdoğan, Taraf gazetesine açıklamalarda bulundu.



BDP’nin, Kürt sorununun parçası olma konumunu bırakıp, çözümün parçası olmaya alışması gerektiğini belirten Akdoğan şunları söyledi: “Ben başından beri BDP’nin dışlanmaması gerektiğini, Türk siyaseti açısından önemli aktör olduğunu defalarca yazdım. Ben yine defalarca, ‘BDP sahici bir siyasi aktör haline gelmeli, kendisi kendisine inanmazsa ve kendisini gerçek bir siyasi aktör gibi görmezse başkaları hiç görmez’ diye defalarca yazdım. BDP hep kötü polis oluyor, sürekli krizi tırmandıran, sert beyanatlar veren, İmralı ise farklı bir mesaj vererek durumu toparlamaya çalışıyor. BDP’nin kendini gerçek bir aktör haline getirmesi gerekiyor.

Açılımı küçümsediler



Kürt meselesinin tarihinde atılmış çok önemli adımları biz son dönemlerde attık. BDP bu süreçlerin hiçbirisine destek vermedi ya küçümseyen bir tavır içerisine girdi veya, ‘bizim mücadelemizin neticesidir’ diye yine kendisine pay çıkarmaya çalıştı. Süreçleri sabote etmesine, germesine rağmen biz tek taraflı da olsa süreci devam ettirdik, BDP’yi sistemin içinde tutmaya çalıştık.”

Sıkıştığı zaman tehdit ediyor



Akdoğan, BDP’nin dayatma üslubunu, sürekli teröre endeksli, terörden medet uman, sıkıştığı zaman, ‘yeri gögü yıkarım’ mesajları veren yaklaşımını bırakması gerektiğini söyledi. Hazırlanacak yeni anayasanın sistemden kaynaklanan birçok kronik sorunun çözümü açısından büyük önem taşıdığını ve burada tarihi bir fırsat bulunduğunu anımsatan Akdoğan, BDP’nin de vekillerinin yemin ederek, bu çalışmalara katılması gerektiğini söyledi.

Öcalan dengede götürüyor



Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mesajda, bağımsız milletvekillerini yemin etmeye çağırması ve bunun ön koşulu olarak da bazı iyileştirmeleri içerecek bir anlaşmaya varılması ve Barış Konseyi kurulması yolundaki açıklamalarıyla ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi: “Öcalan bir sürü şey sıralıyor. Kendisi de sonra farkediyor bunların olamayacağını veya belirli bir süre olamayacağını, ‘bunlar zaten hemen olacak işler değil’ diyor ama kendine göre denge ifadeleri koymuş. BDP’nin bu kadar Öcalan üzerinden siyaset yapması doğru değil. Sen (BDP) sahici bir aktör olarak çıkarsın, ön alırsın, adım atarsın. Sürekli uzaktan kumandayla, talimatla hareket etmek veya sürekli kendini kuyuya atıp ondan sonra ‘birisi gelsin çıkarsın’ demek, bunlar doğru değil.”





Demirtaş’la ikinci sürpriz buluşma



AKP ve CHP’yi buluşturarak yemin krizinin çözülmesinde büyük rol oynayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dün akşam saatlerinde BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş ve Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ile bir araya geldi. Sürpriz buluşma Demirtaş’ın, “Bizi dışladılar” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre görüşme Çiçek’in daveti üzerine gerçekleşti. Çiçek’in görüşmede Demirtaş ve Kışanak’tan ant içme konusunda hassasiyet göstermesini istediği öğrenildi. Çiçek, geçen cuma da iki BDP’liyle bir araya gelmişti. BDP’nin bugün yemin konusunda karar vermesi bekleniyor.





Taraf’a konuşan Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, ifade özgürlüğü ve terörle mücadele kanununun değiştirilmesi yönünde güvence verilmesi halinde yemin edeceklerini söyledi.