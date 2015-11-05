Akdoğan: Başkanlık ve yeni anayasa konusunda kararlıyız

7 Haziran seçimi sonrasında kullandığı, "HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar" ifadelerinin çarpıtıldığını iddia eden Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Öncelikle bu filmini çekerler sözü biraz çarpıtılarak, negatif şekilde kullanıldı. Seçimden 1 gün sonra 8 Haziran'da bana soruldu. Şimdi mesela biz bugün tek başına iktidar olmadık diyelim. Bunu kim yapacak? O konuşanlar bunu tek başına yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar" dedi.

Haber Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, başkanlık sistemi ve yeni anayasaya ilişkin olarak, "Başkanlık ve yeni anayasa konusunda kararlıyız. Önceliğimizi sayın Başbakan da açıkladı. Anayasa, bütün siyasi partiler ile uzlaşı aracılığıyla gerçekleşecek bir mesele. Burada bizim kararlılığımız belli. O kendi takviminde yürüyecek" diye konuştu.

Çözüm sürecinin geleceğine ilişkin bir soruya da cevap veren Akdoğan, şunları söyledi:

"Öncelikle bu filmini çekerler sözü biraz çarpıtılarak, negatif şekilde kullanıldı. Seçimden 1 gün sonra 8 Haziran'da bana soruldu. Şimdi mesela biz bugün tek başına iktidar olmadık diyelim. Bunu kim yapacak? O konuşanlar bunu tek başına yapabiliyorlar mı? yapamıyorlar. Onların uzmanlık alanı ancak film çekmek onu çekerler dedim. Yoksa bundan sonra bu süreçler yapılamaz. Kimse yapamaz anlamında söylemedim. Bu süreci hükümet çok iyi niyetle çok çaba gösterdi. Bunların hepsini örgüt sabote etti. Habur, Silvan, Kobani gibi birçok olay ile bunu sabote etti. Biz tekrar yürümeye çalıştık ama hep karşımızda bir duvar oluştu. Kobani olaylarında da süreç koptu biliyorsunuz. Süreç devam edemedi.

7 Haziran'dan sonra da gerçekleşen terör olayları tamamen başka bir meseleye getirildi. Çünkü örgüt, ben bu çözüm, mözüm ben bunlarla uğraşacak halim yok. Ben silah ile amacıma ulaşmak istiyorum dedi. Devam eden mesele, hükümetin ne yapmak istediğinden ziyade , örgütün girdiği yol ve birtakım yapmak istediği şeylerin boşa çıkarılması gerekir. Bu milli birlik ve kardeşlik sürecidir. Bu bağlamda geri adım atmış değiliz. Vatandaşlarımızı kucaklamaya, reformlar yapamaya devam ediyoruz. Ama ortada elinde silah olan bir örgüt var. Açık terör eylemleri ile bir yere varmaya çalışıyor."