'Akdeniz'in en ölümcül günleri yaşandı'



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin salı günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, son beş günün, Afrika ülkelerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışanlar arasında ölümlerin en fazla yaşandığı günler olduğuna dikkat çekildi. Son beş günde, 300 mültecinin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği açıklandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği son günlerde tıka basa dolu üç mülteci teknesinin battığını açıkladı. En ağır kazanın, cuma günü Trablus'un doğusunda meydana geldiği ve en az 270 mültecinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Libyalı yetkililer sadece 100 cesede ulaşabildi. 19 mültecinin kurtarılabildiği teknede, çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Libya'da devam eden siyasi kaosta, insan tacirlerinin dayanıksız teknelerle mültecileri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçırmaya çalıştıkları belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Melissa Fleming, 2014 yılı başından bu yana 1.889 mültecinin yaşamını yitirdiğini, 1.600'ünün haziran ayında öldüğünü belirtti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2013 yılı toplamında ortalama 600, 2012 yılında ortalama 500 ve 2011 yılında ise 1.500 olduğu belirtildi.

BM'nin verilerine göre, en fazla mülteci Libya, Suriye, Eritre ve Somali'den geliyor.