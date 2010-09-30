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Çevre

Akdeniz'deki canlı türü korunamıyor!

Kritik Ekosistem Ortaklığı Fonu: Akdeniz’in canlı türü açısından en zengin alanları, en az korunan yerler...

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Kritik Ekosistem Ortaklığı Fonu tarafından hazırlanan rapora göre, Akdeniz’in canlı türü açısından en zengin alanları, en az korunan yerler.

Akdeniz havzasının doğal yaşamı ile ilgili bugüne kadarki en kapsamlı raporlardan biri dün yayınlandı. Dünya Bankası, Japonya hükümeti ve çeşitli çevre kuruluşlarının parçası olduğu “Kritik Ekosistem Ortaklığı Fonu” tarafından hazırlanan rapor, Akdeniz ve çevresinin ekosistem profilini çıkarıyor, burada yaşayan önemli canlı türleri anlatılıyor. Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye’deki Doğa Derneği’nin de desteğiyle hazırlanan  251 sayfalık rapora göre Türkiye, biyoçeşitlilik açısından Akdeniz’in en zengin üçüncü ülkesi... İspanya’da 221, İtalya’da 156, Türkiye’de ise 140 önemli biyoçeşitlilik bölgesi bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye’de olanlar ve bazı özellikleri şöyle:  

Akdeniz’deki büyük tehdit

Marmara’da biyoçeşitliliğin karşısındaki en önemli tehdit çevre kirliliği. Türkiye ve Suriye’yi içine alan Kuzey Mezopotamya’daki stepler çok az ilgi çekse de bioçeşitlilik açısından çok zengin. Türkiye’nin güneydoğusundaki bu bölge aynı zamanda Türkiye’de en az korunan çevre alanı olma özelliği taşıyor. Toros Dağları’nın oluşturduğu koridorda Akdeniz’de bulunan neredeyse tüm canlıların örneklerine rastlanabiliyor.


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