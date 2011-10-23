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Akdeniz'de yeni sismik arama KAYSERİ (A.A)

23 Ekim 2011 15:33

-Akdeniz'de yeni sismik arama KAYSERİ (A.A) - 23.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Yarın sabah Akdeniz'de, Antalya'dan 3 boyutlu sismik arama gemisi açılacak ve 1100 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik arama yapacak'' dedi. Yıldız, İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Kayseri'de gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Yarın sabah itibariyle Akdeniz'de, Antalya'dan 3 boyutlu sismik arama gemisi açılacak ve 1100 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik arama yapacak. Gemi yaklaşık 40 gün kalacak. Yalnızca Piri Reis'in olduğunu söyleyenler tabi ki yanılıyor. Piri Reis şu ana kadar yaklaşık 2100 kilometrekarelik, 2 boyutlu sismik yaptı. Devamında 4 bin kilometrekareye ulaşacak şekilde aramalara devam edecek. Yalnızca bununla kalınmadı tabi. Biz aynı zamanda 40 gün boyunca yine başka bir uluslararası firmayla beraber Akdeniz'de sismik yaptık. Bunu kamuoyuyla pek fazla paylaşmadık. Çünkü hemen o firmayla irtibata geçmeye çalışanlar oluyordu ve o da 2 boyutlu sismik aramalarını, bütün çalışmalarını tamamladı. Dolayısıyla Akdeniz'de bu süre içerisinde yarını da dahil edersek, 3 tane gemi, sismik aramalarına başlamış, bir kısmını da tamamlamış oluyor. Bizim için son derece seri ve hızlı bir çalışma olacak. Kamuoyuyla yarın hem fotoğraflarını hem de büyüklüklerini paylaşacağız. Bir nevi, Akdeniz'de sismik aramalarla petrol sondajında bir dönemin başlangıcını oluşturmuş oluyoruz. Bildiğiniz gibi, kendi sahamızın dışında, KKTC ile sayın Başbakanımızın yapmış olduğu anlaşma gereğince kıta sahası sınırlandırma anlaşmasıyla beraber Ada'nın kuzeyinde ve güneyinde, hatta batısında da bu çalışmalar devam edecek.'' Partisinin  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer ve bir grup partili ile Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Yıldız, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini ve artık geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Yıldız, ''Bugün Gençlik Kollarımızın kongresi var. Bütün gençlerimizle beraber Şehitliğimize geldik. Şehitlerimizle beraber olduk. Bu bir iradenin de göstergesi. Çünkü bu ülkede karmaşa çıkarmak isteyenler, ayrılıkçı bir nokta oluşturmaya çalışanlar, başarılı olamayacaklar. Bunun artık söz kısmının çok anlamlı olmadığını söylüyorum ve bütün yapılan işlerin şu anda bu ülkeye kast etmek isteyenlerin, kim olursa olsun, ister dış güçler isterse içerde bu ayrılığı tahrik etmek isteyenler, bundan faydalanmak isteyenler, onlar cezasını görecekler'' diye konuştu.

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