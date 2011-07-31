-AKDENİZ'DE SAVAŞ UÇAĞI BATIĞI BULUNDU ANTALYA (A.A) - 31.07.2011 - Antalya'nın Finike ilçesinde bir balıkçının ifadeleri doğrultusunda dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özvarol, kıyıya 1,5 mil uzaklıkta, 35 metre derinlikte, 2. Dünya Savaşı yıllarında düştüğü tahmin edilen bir savaş uçağı buldu. Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz canlıları üzerine yaptıkları araştırmalar sırasında Finike Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılarla sohbet etme şansı yakaladıklarını, bu sohbetlerden birinde bir balıkçının kendilerine Finike Körfezi'nde bir savaş gemisi olduğunu anlattığını söyledi. Ziyaretleri sırasında balıkçıların sık sık bu tür batıklardan bahsettiklerini ancak çoğundan sonuç alamadıklarını vurgulayan Gökoğlu, ''Ama bu sefer gerçekten bir batık bulduk'' dedi. Balıkçıdan batığın yerini göstermesini isteyerek yola çıktıklarını belirten Gökoğlu, daha ilk dalışlarında uçağın yerini tespit ettiklerini bildirdi. Gövdesi halen sağlam olan uçağın üzerinin ağlar ve misinalarla kaplandığını ve bunun da deniz canlılarına doğal bir yaşam ortamı oluştuğuna işaret eden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, batığın çevresinde yaptıkları incelemede ise 20 milimetre çapında, henüz patlamamış bir uçaksavar mermisine rastladıklarını açıkladı. Merminin üzerinde ''S'' ve ''T'' harfleri bulunduğuna dikkati çeken Gökoğlu, bunun da uçağın hangi ülkeye ait olduğunu belirlemeye yardımcı olabileceğine değindi. -''BRITISH MANUFACTURE''- Bölgede bir kez daha dalış yapan Gökoğlu ve Özvarol, bu sırada incelemek üzere uçağın bir parçasını daha su yüzüne çıkardı. Uçağın havalandırma kısmına ait olduğu sanılan parçanın üzerinde ''British Manufacture'' yazısı görülürken, Doç. Dr. Gökoğlu, uçağın İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait olma ihtimaline dikkat çekti. -GÖRGÜ TANIĞINI DA BULDULAR- Batığı tespit ettikten sonra ilçede bu uçağın düşüşünü gören kimse olup olmadığını belirlemek üzere araştırmalara başladıklarını anlatan Doç. Dr. Gökoğlu, 80 yaşındaki Hüseyin Taşkın ile tanıştı. Taşkın'ın uçağın düşüşüne şahit olduğunu kaydeden Gökoğlu, ''Hüseyin amca çocukluğunda burada yaşanan trajediyi görmüş. Canlı tarih. Uçağın nasıl düştüğü konusunda kendisinden bilgi elde ettik. O tarihlerde 2. Dünya Savaşı yaşanıyor ve körfezde Alman, İtalyan ve İngiliz uçakları var. Savaşta zayıf taraf zaman zaman bu körfeze sığınıyor. Ancak Finike Limanı'nın hemen önünde bu trajedi yaşanıyor. Hüseyin Taşkın da uçağın düşüşüne tanıklık ediyor'' dedi. -''TEPENİN ÜZERİNDEN YANARAK GELDİ, DENİZE DÜŞTÜ''- Gökoğlu ve Özvarol'un su altında görüntüledikleri uçağın düşüşünü gören 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkın da, 2. Dünya Savaşı yıllarında 12-13 yaşlarında olduğunu söyledi. Bir akşam çevresindekilerin ''Tayyare yanıyor'' diye bağırmaya başladığını anlatan Taşkın, bunun üzerine kendisinin de evlerinin duvarına çıktığını, uçağın tepenin üzerinden yanarak geldiğini ve denize düştüğünü gördüğünü kaydetti. Uçağın bulunduğu bölgeye sadece gümrük görevlilerinin gittiğini ancak uçaktan herhangi birinin kurtulup kurtulmadığını görmediklerini belirten Taşkın, şunları söyledi: ''O yıllarda körfez, harp yeriydi. Gemiler, tayyareler burada savaşırlardı. Tabi gemi kimin, uçak kimin bizim haberimiz yok. Birbirlerine ateş ederlerdi. O dönemde büyüklerimiz, gemilerin İtalyan olduğunu tahmin ederlerdi. Çünkü Yunanistan o yıllarda İtalyanların yanında. İtalyanlar da Meis Adası'na kadar gelmişler. Almanların uçakları İtalyanların gemilerini bombalarlardı.'' -''BALIKLAR EV GİBİ BURADA TOPLANIYOR''- Bilimadamlarına batığın yerini gösteren balıkçı Nevzat Öztonga da, 1995 yılından beri Finike'de balıkçılık yaptığını, bu süre içinde pek çok kişinin körfezde bir uçak batığı olduğunu anlattığını söyledi. Uçağın enkazının aradan geçen zamanda balıklar için adeta ''eve'' dönüştüğüne dikkati çeken Öztonga, ''Biz de balık tutmak için bu bölgeye gelirdik. Sonra üniversiteden hocalar gelince, kendilerine bu batıktan bahsettim. Daha ilk dalışlarında da batığı buldular'' dedi. Bugüne kadar pek çok kişiye söylemiş olmalarına rağmen batığı araştırmak için kimsenin çalışma başlatmadığına dikkati çeken Öztonga, Gökoğlu ve Özvarol sayesinde çok önemli bilgilere ulaşılabileceğine inandığını dile getirdi. -''PİLOTLARIN AİLELERİ İÇİN ÖNEMLİ''- Öte yandan Finike Kaymakamlığı da resmi bir yazıyla uçakla ilgili Antalya Valiliği'ni bilgilendirdi. Uçağa ait yazılı bir belge bulunmadığı belirtilen yazıda, uçağın çevresinde bulunan 20 milimetrelik merminin üzerindeki harflere dikkat çekilerek, bu harflerin merminin hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesinde önemli olabileceği vurgulandı. Yazıda, şu ifadelere yer verildi: ''Savaş uçağında patlamamış merminin bulunmuş olması, başka mühimmatların da olabileceği düşüncesini oluşturmakta. Uçağın üzerindeki balıkçı ağlarının temizlenmesinden önce Deniz Kuvvetleri unsurlarınca mühimmat yönünden incelenmesi, tehlike arz eden bir durumun olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra uygun dalış mesafesinde olduğu değerlendirilen bu batığın başta ilçemiz ve ilimiz dalış turizmine büyük hizmet edeceği düşünülmektedir.'' Antalya Valisi Ahmet Altıparmak da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda batığın 1943-1944 yıllarında denize düşmüş bir savaş uçağına ait olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. ''Orada hayatını kaybeden pilotların aileleri için bu uçağın bulunması çok önemli'' diyen Altıparmak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın konuyla ilgilendiğini ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile beraber bu konuda çalışma başlatılacağını bildirdi. Altıparmak, batığın bölgede balık popülasyonunu artırdığını ve dalış turizmine hizmet edebileceğini sözlerine ekledi.