Akdeniz'de ölüm yolculuğunun bilançosu

Uluslararası Göç Örgütü Atina'da bugün Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Örgütün açıkladığı verilere göre, 2017 yılı başından 23 Nisan tarihine kadar Akdeniz'de 1089 kişi hayatını kaybetti.

1002 kişinin Kuzey Afrika ile İtalya arasındaki rotada, 37 kişinin doğu Akdeniz ile Ege arasındaki rotada hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 50 sığınmacının da Kuzey Afrika'dan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

2017 yılında, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla Avrupa’ya ulaşabilen mülteci sayısında ise azalma olduğu aktarıldı.

Geçen yıl Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı 205 bin 613 iken, bu yıl sayının 43 bin 204 olduğu açıklandı.

Ancak AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex yaz aylarında Avrupa'ya geçmek isteyen mülteci sayısında artış olacağından yola çıktığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalyan sahil güvenliğin sadece geçen hafta sonunda 8 bin 400 kadar mülteciyi Akdeniz'de kurtardığını belirtti.

Hafta başında ise Yunanistan’ın Midilli adası önlerinde 16 mülteci boğularak can vermişti. Alabora olan tekneden sadece iki kadın sağ kurtarabilmiş sekiz kişi ise kayıp olarak kayda geçmişti.

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dpa/ÇA/GA