T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de ölüm yolculuğunun bilançosu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz’de 2017 yılı başından bu yana Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1089 mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

26 Nisan 2017 01:03

Uluslararası Göç Örgütü Atina'da bugün Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Örgütün açıkladığı verilere göre, 2017 yılı başından 23 Nisan tarihine kadar Akdeniz'de 1089 kişi hayatını kaybetti.

1002 kişinin Kuzey Afrika ile İtalya arasındaki rotada, 37 kişinin doğu Akdeniz ile Ege arasındaki rotada hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 50 sığınmacının da Kuzey Afrika'dan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

2017 yılında, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla Avrupa’ya ulaşabilen mülteci sayısında ise azalma olduğu aktarıldı.

Geçen yıl Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı 205 bin 613 iken, bu yıl sayının 43 bin 204 olduğu açıklandı.

Ancak AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex yaz aylarında Avrupa'ya geçmek isteyen mülteci sayısında artış olacağından yola çıktığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalyan sahil güvenliğin sadece geçen hafta sonunda 8 bin 400 kadar mülteciyi Akdeniz'de kurtardığını belirtti.

Hafta başında ise Yunanistan’ın Midilli adası önlerinde 16 mülteci boğularak can vermişti. Alabora olan tekneden sadece iki kadın sağ kurtarabilmiş sekiz kişi ise kayıp olarak kayda geçmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası GöçAkdenizAvrupaGöçAtinaAkdeniz AvrupaNisanKuzey AfrikaEgeAvrupa&rsquo;yaAvrupa&rsquo;ya Sınır Koruma Teşkilatı FrontexUluslararasıHaftaYunanistan&rsquo;ın MidilliDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24