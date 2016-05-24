Akdeniz'de ölüm bilançosu



Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, yılın başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan bin 370 insan hayatını kaybetti. Örgüt, hayatını kaybeden insanların sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 25 azaldığına dikkat çekti.

Örgüt, ölü sayısının düşmesinde kaçış için Türkiye'den yola çıkan mültecilerin sayısının azalmış olmasının da bağlantılı olduğunu belirtti. Mayıs ayında 13 mültecinin boğulduğu belirtilirken, geçen yılın mayıs ayında 95 insanın, 2014 yılının mayıs ayında ise 330 insanın öldüğü açıklandı.

İtalya da Pazartesi günü Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 600 mültecinin kurtarıldığını duyurdu. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, mültecilerin küçük teknelerden kurtarıldığını belirtti.