T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de ölüm bilançosu

Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl içerisinde Avrupa'ya kaçmaya çalışırken Akdeniz sularında boğularak can veren mültecilerin sayısını açıkladı.

24 Mayıs 2016 19:25


Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, yılın başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan bin 370 insan hayatını kaybetti. Örgüt, hayatını kaybeden insanların sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 25 azaldığına dikkat çekti.

Örgüt, ölü sayısının düşmesinde kaçış için Türkiye'den yola çıkan mültecilerin sayısının azalmış olmasının da bağlantılı olduğunu belirtti. Mayıs ayında 13 mültecinin boğulduğu belirtilirken, geçen yılın mayıs ayında 95 insanın, 2014 yılının mayıs ayında ise 330 insanın öldüğü açıklandı.

İtalya da Pazartesi günü Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 600 mültecinin kurtarıldığını duyurdu. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, mültecilerin küçük teknelerden kurtarıldığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası GöçAvrupaAkdenizGöçTürkiyePazartesiKuzey AfrikaSahil GüvenlikDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24