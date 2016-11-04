Akdeniz’de mülteci facialarının sonu gelmiyor

Libya önlerinde yeni bir mülteci faciası yaşandığını haber veren mülteci kuruluşları, mülteci teknelerinin alabora olması sonucunda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ediyorlar.

Roma’daki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sözcüsü Carlotta Sami, içinde mültecilerin bulunduğu iki teknenin kazaya uğraması sonucu en az 239 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo da yaklaşık 240 kişinin kayıp olduğunu teyit etti, ancak tam sayının henüz belirlenemediğini söyledi.

Di Giacomo, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısı Libya’dan İtalya istikametinde yola çıkmış olan bir teknenin birkaç saat sonra alabora olduğunu, 27 kişinin kurtarılabildiğini, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 12 cesedin çıkarıldığını açıkladı, ancak 110 ilâ 113 kişinin izine henüz rastlanmadığını, bunların kayıp göründüğünü belirtti.

Akdeniz'de ölümler artıyor

Açık denizde batma tehlikesi geçiren başka bir tekne tarafından kurtarılan iki kadın mülteci ise 128 kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi. Di Giacomo bu faciaya ilişkin ellerinde henüz çok ayrıntı olmadığını söyledi.

Maltalı bir özel insani yardım kuruluşu (Migrant Offshore Aid Station - MAOS) ise Perşembe günü Akdeniz’de 605 kişinin kurtarıldığını haber verdi.

BM verilerine göre bu yılın başından beri 3 bin 740 mülteci tehlikeli Akdeniz güzergahı üzerinde hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Temsilcisi şu an itibarıyla bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteci sayısını 4 bin 220 olarak açıkladı. 2015 yılında bu sayı 3 bin 771 olarak kaydedilmişti.

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dpa/afp/ÇA/BK