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Dünya

AKDENİZ'DE ''ÇEVRE SAVAŞI'' STEVE IRWIN GEMİSİ (A.A)

11 Haziran 2011 15:21

-AKDENİZ'DE ''ÇEVRE SAVAŞI''  STEVE IRWIN GEMİSİ (A.A) - 11.06.2011 - Çevrecilerle Tunuslu balıkçılar arasında ton balığı avı nedeniyle Akdeniz'de çatışma çıktı. Ton balığı avlayan Tunuslu balıkçılar çevrecilere ait Steve Irwin gemisinin mürettebatına zincirlerle saldırdı. Merkezi ABD'deki Shepherd Koruma topluluğunun sahibi olduğu Steve Irwin gemisi mürettebatı ise Tunuslu balıkçıların teknelerine koku bombaları attı. Tunuslu balıkçıların ton balığı avlamalarının önlenmesine karşı çıktıkları belirtilirken, çevreciler ise ton balığı avlamanın yasal olmadığını söyleyerek balıkçılara müdahale ettikleri kaydediliyor. Fransa ordusuna ait bir savaş uçağının olay bölgesinde uçtuğu kaydedilirken, Tunuslu balıkçıların, çevrecilerin ağlarını kestiğini ileri sürerek askerleri bölgeye çağırdığı bildiriliyor. Çevreciler de ton balıklarını serbest bırakmak için yasa dışı avlandığı tespit edilen gemilerin ağlarını kesmeyi istediklerini belirtiyor.

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