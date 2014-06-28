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Dünya

Akdeniz'de 43 ton esrar ele geçirildi

Uyuşturucu taşıyan ‘’Aberdeen’’ isimli 110 metrelik Togo bandıralı kargo gemisinin Hamburg’dan Doğu Akdeniz’e yol aldığı belirtildi

28 Haziran 2014 10:27

Akdeniz’de düzenlenen bir operasyonda yaklaşık 43 ton esrar ele geçirildi.    

Fransa Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun Avrupalı güvenlik güçleri ve Fransız gümrük polisinin işbirliği ile düzenlendiği duyuruldu.

Esrar ele geçirilen gemi ve 15 kişilik mürettebatı, Fransız yetkililer tarafından en yakındaki Sicilya Adası polisine teslim edildi.

Fransız gümrüğü Manş Denizi'nde 1999 yılında düzenlediği operasyonda, 23,5 ton esrar ele geçirmişti.

Uyuşturucu taşıyan ‘’Aberdeen’’ isimli 110 metrelik Togo bandıralı kargo gemisinin Hamburg’dan Doğu Akdeniz’e yol aldığı belirtildi.

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