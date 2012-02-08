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Çevre

Akdeniz'de 4 yeni balık türü tepit edildi

Akdeniz'e, 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması ile birlikte Kızıldeniz'den birçok tropik balık türünün göçünün devam ediyor.

08 Şubat 2012 02:00


T24 - Akdeniz'e, 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması ile birlikte Kızıldeniz'den birçok tropik balık türünün göçünün devam ediyor.

Akdeniz'de 4 yeni balık türü tespit edildi

Mehmet Çınar'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, son olarak İsrail kıyılarında 2’si ’kelebek balık’ türlerinden olmak üzere 4 yeni çeşit daha belirlendiği belirtildi. Rengarenk balıkların kısa sürede Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında da görülmesi bekleniyor.

Kızıldeniz ile Akdeniz’i bağlayan Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmasıyla birlikte, Hint Okyanusu’nda yaşayan birçok tropik balık türü de Akdeniz’e göç etmeye başladı. Bugüne kadar Kızıldeniz yoluyla Akdeniz’e ulaşan 90’a yakın balık çeşidi tespit edildi. Araştırmacılar son olarak iki türü ’Kelebek’ olmak üzere toplam 4 yeni balık türü daha belirledi. İsrail kıyılarında görülen bu yeni türlerin yakın zaman içinde Antalya kıyılarına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

’Pomacanthus Imperator’ ve ’Cyclichthys Spilostylus’ olarak adlandırılan kelebek balığı türleri ile siyah lekeleri ve koyu sarımsı ’Priacanthus Sagittarius’ ile siyah çizgili ve hafif sarımsı ’Cheilodipterus Novemstriatus’, rengarenk görünümleriyle dikkat çekiyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Yrd.Doç.Dr. Yaşar Özvarol ve Gürkan Salih Karabacak tarafından Antalya Körfezi’nde ikinci kez ’Hypselodoris Infucata’ olarak adlandırılan Hint ve Pasifik okyanuslarından göç ettiği belirlenen ’Deniz tavşanı’ görüntülendi.

Balıklar gibi renkli görünümüyle dikkat çeken ’Deniz tavşanını’ görütüleyen ekip, Kızıldeniz aracılığı ile Hint Okyanusu, Batı Pasifik ve Kızıldeniz’den Akdeniz’e göç eden tropik balık türlerinin ilk olarak İsrail kıyılarında görüldüğü ve sonraki süreçlerde de Antalya kıyılarına kadar ulaştıklarını anlattı.


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