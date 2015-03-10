Akdeniz Üniversitesi'ndeki o görüntüye Emniyet'ten açıklama: Silah görünümlü çakmak

Akdeniz Üniversitesi'nde ülkücü oldukları belirtilen ve kampus içinde belinde silahla gezerken fotoğrafları çekilen ve haberi ajansımızda servis edilen şahıs hakkında soruşturma açılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şahsın üzerinde bulunan cismin silah değil silah görünümlü çakmak olduğu iddia edildi.

DİHA'nın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi yemekhanesinde çekilen bir fotoğrafta ülkücü oldukları belirtilen öğrencilerin silahlı bir şekilde üniversitede gezdiği haberinin yayınlandıktan sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma açılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden ilginç bir açıklama geldi.



Emniyet açıklamasında, fotoğraflardaki şahsın öğrenci olduğu kabul edilirken, fotoğraflarda görünen cismin silah görünümlü çakmak olduğu iddia edildi.

Silahlı kişinin beyanı esas alındı

Emniyet açıklamasında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yürütülen soruşturmada söz konusu öğrencinin gözaltına alınarak, ifadesine başvurulduğu belirtildi.



Söz konusu öğrencinin fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini ancak fotoğrafta görünen cismin ise sadece silah görünümlü çakmak olduğunu söylediği ileri sürüldü. Açıklamada şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

'Sürekli silahla geziyor'

Emniyet açıklamasında fotoğrafta görünen silahın bulunup bulunmadığına ilişkin her hangi bir bilginin yer almaması dikkat çekti. Daha önce ajansımıza konuşan öğrenciler ise, şahsın yalnız olmadığı ve beraberindeki çok sayıda kişiyle sürekli silahlı olarak kampus içerisinde dolaştığını ifade etmişti.