Akdeniz son yüzyılda 20 cm yükseldi

T24 - Yirminci yüzyılda Akdeniz'deki yükselme 20 santimetreyi buldu, son on yıldaki ani artış oranı ikiye katladı.



- İspanya Denizbilimleri Enstitüsü bugün çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını dünyaya duyurdu.



Enstitü, 20. yüzyılda Akdeniz'in deniz seviyesinin 19. yüzyıla göre 20 santimetre yükseldiğini açıkladı.







Özellikle son 10 yılda Akdeniz'in deniz seviyesinde ani bir artış yaşanırken, neredeyse deniz seviyesi yıllık 3 milimetre ortalamayla yükseliyor.



Akdeniz'in deniz seviyesinde son 10 yılda görülen yüksek artış diğer yıllara göre hemen hemen iki kat fazla.



Bir önceki yüzyılda Akdeniz'deki diğer değişiklikler ise deniz sıcaklığının ortalama 0,8 derece artması ve tuzluluk oranının da yükselmesi olarak açıklandı.



Araştırmanın başındaki isim olan Manuel Vargas, Akdeniz'deki değişikliğin başlıca sebebini iklim değişikliğine bağlasa da gelecek için değerlendirme yapmanın zor olduğunu vurguladı. Vargas, "Şimdiye kadar olanları biliyoruz ama sonrası ne olacak bilemeyiz. Son 10 yıldaki yüksek artışın bu şekilde devam edeceğini kimse garanti edemez" dedi.



21. yüzyılda Akdeniz'deki deniz seviyesinin 35 santimetre daha yükseleceği tahmin ediliyor.