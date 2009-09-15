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Yaşam

Akdeniz memeli türünün nesli tehlikede

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Akdeniz'de birçok memelinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

15 Eylül 2009 03:00

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Akdeniz'de birçok memelinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirdi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinden (IUCN) yapılan açıklamada, Akdeniz bölgesindeki memelilerin geleceğinin "kaygı verici" olduğu belirtilerek, bölgede özellikle bazı etoburlar ile tavşan, geyikgiller gibi otobur türlerinin tehlike altında olduğu vurgulandı.

Aralarında "İran alageyiği"nin de bulunduğu 8 türün neslinin ise tükendiği bildirildi.

Bölge ülkelerinden 250'yi aşkın uzmanın katıldığı araştırma sonucunda, sivrisıçan, kirpi, köstebek türlerinin "hayatta kalmakta zorlandığı" açıklanırken, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin yoğun olarak Türkiye'de, Akdeniz'in doğusundaki bölgede ve Kuzeybatı Afrika'da bulunduğuna dikkat çekildi.

Araştırılan 320 memeli türünün yüzde 3'ünün neslinin "kritik olarak tehlikede", yüzde 5'inin "tehlike altında" ve yüzde 8'inin "tükenebilir" olduğu belirlenirken, Akdeniz'deki memeli hayvanlar topluluğunun dörtte birinin azaldığı vurgulandı.

Birlik, bölgedeki hayvanları korumak ve biyolojik çeşitliliği kaybetmemek için acilen harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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