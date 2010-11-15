-AKDENİZ İÇİN BİRLİK ZİRVESİ ERTELENDİ MADRİD (A.A) - 15.11.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde 21 Kasım tarihinde yapılması öngörülen Akdeniz İçin Birlik (UPM) zirvesinin ertelendiği resmen açıklandı. UPM'nin eşbaşkanlığını yürüten Fransa ve Mısır ile ev sahibi ülke konumuyla İspanya'nın yayınladığı ortak yazılı açıklamada, "memnuniyet verici bir katılım elde edilmemesinden dolayı" zirvenin ertelendiği bildirildi. Açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının biraraya gelmesi için organize edilmesi planlanan UPM Zirvesi'nin, herhangi bir tarih vermeden "gelecek aylarda yine Barcelona'da yapılmasına çalışılacağı" belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ve Filistin arasındaki görüşmelerinin "uluslararası hukuk, taraflar arasında imzalanan anlaşmalar ve barış sürecinin temellerine uygun olarak, hızlı bir şekilde yürütülmesi" çağrısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, başarısızlıkla sonuçlanan Barcelona sürecine alternatif olarak 2008 yılında ortaya attığı UPM, Ortadoğu'daki barış sürecine endeksli yürütülmesinden dolayı gelişme gösteremezken, devlet ve hükümet başkanlarının zirvesi de bir türlü gerçekleştirilemiyor. İspanya 2010'un ilk yarısında yürüttüğü AB dönem başkanlığı sırasında, geçtiğimiz haziran ayında ilk zirveyi yapmak istese de, "başarısızlıkla sonuçlanacağından endişe edildiği" için zirveyi ertelemek zorunda kalmıştı. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in son olarak açıkladığı Doğu Kudüs'e bin 300 konut inşaası kararına tepkilerden ve son yapılan Arap Birliği toplantısında zirveye katılmama yönünde görüş belirtilmesinden dolayı, 21 Kasım'daki zirvenin ertelendiğini kaydediyor. Mevcut durumda UPM'nin Genel Sekreteri Ürdünlü Ahmet Jalaf Masade olurken, Türkiye, Yunanistan, Malta, Filistin, İsrail ve İtalya'nın oluşturduğu 6 sekretarya 1 Eylül tarihinden itibaren Barcelona'da çalışmalarına başlamış görünüyor. Ancak zirve gerçekleşmediğinden sekretaryaların da çalışma gündemleri tam olarak belirlenmemiş bulunuyor.