Akdeniz fokları tedavi altında

T24 - Mersin Bozyazı ve Antalya Kaş sahilinde 18 Aralık 2010'da sahile vuran yaralı iki yavru fok, İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Akdeniz Foku Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.





Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) tarafından sürdürülen çalışmalara katkı yapmaları için davet edilen ODTÜ, Ege ve Ordu Üniversiteleri Deniz Bilimleri fakülte ve enstitülerinden bilim adamlarıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanlığı ilgili personel, Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek incelemeler yaptı.

Böylece, ileride karşılaşılabilecek bakıma muhtaç bir Akdeniz foku bulunması ihtimaline karşılık, uluslararası standartlarda hijyen, bakım ve besleme yöntemleri konusunda bilgi paylaşımı ve kapasite artırımı sağlanmaya çalışıldı. Konu ile ilgili veteriner ve biyologlardan katkı yapmaları istendi.

SAD-AFAG Veteriner Hekimi Avni Gök yavru fokların beslenmeleri için özel ve yeni bir yöntem geliştirdi. Avni Gök'ün geliştirdiği sistemle yavru Akdeniz foklarına zorla besleme yerine kaplardan balık püresi maması yedirildi.

Bu yöntemle beslenen foklar bulunduklarında 15 ve 17 kilogramken bir aylık bakım ve beslenme süreleri sonrası 30'ar kiloya ulaştı.



