Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı. KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23’te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.