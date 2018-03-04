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Spor

Akdeniz Bisiklet Turu'nun Mersin etabı start aldı

ULUSLARARASI Akdeniz Bisiklet Turu'nun Mersin etabı, Özgecan Aslan Meydan'ında start aldı

04 Mart 2018 15:12

ULUSLARARASI Akdeniz Bisiklet Turu\'nun Mersin etabı, Özgecan Aslan Meydan\'ında start aldı.
18 takımdan 105 sporcunun pedal çevireceği turun startını, Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve diğer protokol üyeleri verdi. Kask takıp forma giyen protokol üyeleri bisiklet sürerken, renkli görüntülere sahne oldu. 122 kilometrelik zorlu bir parkurda pedal çevirecek olan sporcular, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter dökecek. Turun sonunda düzenlenecek olan ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bisikletçilerden görüntüler
-Protokol üyelerinden görüntüler
-Protokol üyeleri start verirken
-Bisikletçiler çıkış yaparken
-Protokol üyeleri bisiklet sürerken
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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