Akdeniz 3 bin 72 göçmene mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Göç Araştırma Bölümü Başkanı Frank Laczko, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Ölümcül Yolculuk: Göç Sırasına Hayatını Kaybedenlerin Takibi" başlıklı raporun içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yasa dışı göçmenler için Avrupa'ya giden yolun en tehlikeli yolculuk olduğunu ifade eden Laczko, 2000'den beri Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 22 bin göçmenin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini söyledi.

Göç sırasında insanların hayatını kaybetmesinin, uzun süredir devam eden sorun olduğunu ifade eden Laczko, "Dünyada, 2000 yılından beri 40 bin göçmen hayatını kaybetti" dedi.

Son 25 yılın en büyük kaybı

Bu yıl şimdiye kadar Akdeniz'de yaşamını yitiren göçmen sayısının 3 bin 72 olduğunu dile getiren Laczko, bu rakamın son 25 yılın en yüksek rakamı olduğu belirterek, "2014'te Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen sayısı, 1988'den beri bir yıl içinde yaşanan en yüksek rakam ve hala eylül ayındayız ve yıl daha bitmedi" dedi.

Ölenlerin çoğu Suriyeli, Filistinli ve Mısırlı

Laczko, 2014'te Akdeniz'de hayatını kaybeden mültecilerin, hangi ülkelerin vatandaşı olduğunu saptamakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Laczko, 2014 yılında Akdeniz'de hayatını kaybeden 3 bin 72 mültecinin yüzde 30'unun Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinden kaçan çoğunluğu Suriyeli, Filistinli ve Mısırlı insanlar olduğunu söyledi.