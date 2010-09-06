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Yaşam

Akdamar'daki ayine Ermeniler katılmayacak

19 Eylül'de Van'ın Akdamar adasındaki tarihi kilisede yapılacak ayine Ermeni Patrikhanesi, kiliseye haç dikilmediği için ayine katılmayacağını duyurdu.

06 Eylül 2010 03:00

Türkiye'nin 19 Eylül'de Van'ın Akdamar adasındaki tarihi kilisede ayin yapılmasına izin vermesi Ermenistan tarafında memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak kilisenin çatısına dikilecek haçın ayin sonrasına kaldığının açıklanmasına tepkiler gecikmedi. Ermeni Patrikhanesi, kiliseye haç dikilmediği için ayine katılmayacağını duyurdu.


Patrikhane, son anda verilen sözden dönüldüğünü iddia etti.


Açıklamada, "Yeni gelişmeler ışığında haç bulunmayan kilisede 19 Eylül ayinine katılmamız imkansız hale gelmiştir" denildi.


Ermeni basını da Türkiye'nin tutumuyla ilgili ağır eleştirilere  yer verdi.


Ermeni gazetelerinde, "Türkiye'nin postunu değiştirip huyunu değiştirmediği bir daha kanıtlanmıştır. Batı'ya karşı farklı kültürlere toleranslı baktığını göstermek için kiliseleri açmaya başlayan Türkiye, bunu sadece soykırım meselesi gündeme gelmesin düşüncesiyle yapıyor. Ermeni kültürü ve kilisesine saygısından değil" yorumları çıktı.


Türkiye Ermeni Patriği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, Van Valisi'yle görüştüğünü haçın 200 kiloluk ağırlığı olduğunu ve ancak bir iskele kurularak yerleştirilebileceğini, bunun da 19 Eylül'deki ayinden sonra gerçekleşebilceğini açıklamıştı.

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