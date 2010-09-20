-AKDAMAR'DAKİ AYİN LOS ANGELES TIMES'TA WASHINGTON (A.A) - 20.09.2010 - ABD'de yayımlanan Los Angeles Times gazetesi, diasporanın boykot çağrılarına rağmen yüzlerce Ermeni'nin Akdamar Kilisesi'ndeki ayine katıldığını bildirdi. California eyaletindeki Los Angeles kenti, ABD'de Ermeni asıllı Amerikalılar'ın en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olarak biliniyor. Los Angeles Times gazetesinde, Ermenilerin Van'daki Akdamar Kilisesi'nde ayin düzenlemesine ilişkin yazıda, 1915 yılından bu yana Akdamar Kilisesi'nde ilk kez ayin yapıldığına işaret edildi. Gökçe Saraçoğlu ve Borzou Daragahi imzalı yazıda, Ermeni diasporasının tüm boykot çağrılarına rağmen, "çoğunluğu İstanbul'daki Ermeni toplumu olmak üzere, İran, Almanya, Fransa ve ABD'den yüzlerce Ermeni hacının ayin için Van'daki otellere akın ettiği" ifadesi kullanıldı. Ermenilerin botla adaya giderken ilahiler söylediği, bir grubun da Ahmet Kutsi Tecer'in şiirinden bestelenen "Orda bir köy var uzakta" şarkısını mırıldandığı kaydedildi. Ermenilerin, Akdamar Kilisesi'ni birkaç dakika ziyaret ettiği, töreni ise dışarıdaki dev ekranlardan izlediği belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin, "geçmişin yaralarını sarmak için uğraş verdiği" belirtilen yazıda, Akdamar'daki bu törenin, bazıları tarafından "tarihte yaşanan şiddetten aklanma girişimi", bazıları tarafından da ülkenin "iç ve uluslararası konularını ele almada daha yetenekli ve hazır görünen hükümetin jesti" olarak görüldüğü ifade edildi. Yazıda, Akdamar Kilisesi kubbesine yerleştirilmek istenen haçla ilgili tartışmalara da yer verildi.