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Yaşam

Akdamar’da kış bambaşka

Van Gölü’nde bulunan ve kentin en önemli turizm değerleri arasında gösterilen Akdamar Adası, kış mevsimiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

12 Ocak 2009 02:00

Van Gölü’nde bulunan ve kentin en önemli turizm değerleri arasında gösterilen Akdamar Adası, kış mevsimiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Kar yağışının ardından beyaz örtüye bezenen ada, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerini büyülüyor. Bu arada, soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde önceki gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 32 derece ile Erzurum’da yaşandı. En düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 26, Kars’ta 21, Ardahan’da 19, Iğdır’da 16 ve Erzincan’da 15 derece olarak ölçüldü.

(DHA)

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