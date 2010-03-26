Akdamar Kilisesi'ne ayin izni çıktı

T24 - Akdamar Kilisesi’nde ayin izni verildi. Van Gölü’ndeki Akdamar adasında bulunan kilisede, yılda bir kez eylül ayının ikinci pazar günü ayin yapılacak. Van Valisi Münir Karakoğlu, “Bu kadar bölgede inanç turizminin gelişmesine önemli avantaj sağlayacak” dedi.



Akdamar Kilisesi’nde ayin konusu Van Valiliği tarafından gündeme getirilmişti. Valilik 20 Aralık 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurdu. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay başvuruya onay verdi.



Ertuğrul Günay imzalı kararda “Van Akdamar Anıt Müzesinin (Akdamar Kilisesi) ziyaretçi sirkülasyonuna engel teşkil etmeyecek bir bölümünde, sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla, yılda bir kez olmak üzere eylül ayının ikinci haftasında günü, saati ve süresi Valilikçe belirlenmek kaydıyla dini içerikli etkinlik düzenlenmesine izin verilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür” denildi. Kararı, Ukrayna’nın başkenti Kiev de öğrenen Vali Münir Karaloğlu, “Bu karar Van’ın turizm alanında yeni bir destinasyon olmasındaki çalışmalara, çok önemli bir katkı sunacaktır” dedi.



BBC, haberi ‘Türkiye’deki Ermenilere mini açılım’ diye duyurdu. BBC Türkçe Servisi’nin haberinde “Erdoğan’ın sınır dışı açıklamasının ardından Ermeni kilisesinde yılda bir kez ibadete onay verildi. Kilisenin ibadete açılması, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için Ekim’de imzalanan protokollerin ardından gündeme gelmişti” denildi.







