T24 - Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilesi'nin haç sorunu bugün çözüldü. Van Müzesi'nde bulunan 100 kilo ağırlığında, 2.5 metre uzunluğundaki, 130 santimetre genişliğindeki dökme demirden yapılmış olan haç, Van Vali Yardımcısı Atay Uslu ile Gevaş Kaymakamı Yusuf Guni tarafından adaya götürüldü. Çan kulesinin yan tarafında bulunan ahşaptan yapılmış bir kaidenin üzerine yerleştirilen haçın ayin günü nereye bırakılacağına patrikhaneden gelecek din adamları karar verecek.



Gevaş İlçesi'nde 19 Eylül 2010'da Akdamar Kilisesi'nde yapılacak ayinin hazırlıkları sürerken, günlerden bu yana tartışma konusu olan Akdamar Kilisesi'ndeki haç sorunu çözüldü. Ermeniler'in ayine gelmemek için öne sürdükleri haç bugün adaya taşındı.



Bu sabah Van Müzesi'nden, müze yetkililerini gözetiminde alınan haç, Akdamar İskelesi'ne, buradan tekneyle 25 dakika süren yolculuk ardından adaya ulaştırıldı. Van Vali Yardımcısı Atay Uslu ve Gevaş Kaymakamı Yusuf Guni gözetiminde haç, kilisenin güneyinde bulunan çan kulesinin sağ tarafına bırakılan ahşap kaide üzerine yerleştirildi. Gevaş Kaymakamı Yusuf Guni, haçın ayin günü nereye bırakılacağına 2 gün sonra Ermeni Patrikhanesi'nden gelecek din adamlarını karar vereceğini söyledi. Kaymakam Guni, şöyle dedi:





“Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız izinle haçı alıp, Akdamar Adası'na getirdik. Haç ile ilgili çok süpekülasyon haberler yapılıyordu. Bunun da önüne geçmiş olduk. Şimdilik geçici olarak burda duruyor. Teknik olarak haçı kubbeye yerleştirmemiz imkansız. Bütün tedbirleri aldık. Ayin günü yaklaşık 3 bin kişi bekliyoruz. Ayrıca ayinin saat 12.00'de başlayıp, 14.00'te bitmesini bekliyoruz.”



Van Müzesi'nde bulunan 100 kilo ağırlığındaki 2.5 metre uzunluğundaki 130 santimetre genişliğindeki dökme demirden yapılmış olan haç için ayrıca güvenlik önlemi de alındı. Haçın üzerine konulduğu kaidenin sağ ve solunda güvenlik elemanları beklerken, temizliğine de büyük önem gösterildiği dikkat çekti.



