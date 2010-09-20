-AKDAMAR KİLİSESİ'NDEKİ AYİN ARTAN HOŞGÖRÜNÜN İŞARETİ LONDRA (A.A) - 20.09.2010 - İngiliz Financial Times gazetesi, Akdamar kilisesinde Ortodoks ayini düzenlenmesinin, "Türkiye'de artan hoşgörünün işareti olduğu" yorumunu yaptı. Ankara muhabiri Delphine Strauss imzasıyla Van çıkışlı yayımlanan haberde, "Akdamar kilisesinde neredeyse yüzyıl sonra ilk kez çan seslerinin yankılanmasının, Türkiye'nin etnik ve dini azınlıklarıyla sorunlu tarihinin üstesinden gelme çabalarını simgelediği" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Akdamar'da her yıl bir gün ayine izin verme kararının, "Ankara ile Erivan arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirme süreci durduğu sırada yaptığı bir iyi niyet jesti" olduğunu yazan gazete, bunun aynı zamanda AK Parti hükümetinin etnik ve dini ayrılıkları giderme çabası olduğunu da kaydetti. AK Parti hükümetinin, önceki hükümetlere göre "daha hoşgörülü" olduğunu yazan Strauss, "Siyasetçiler, milliyetçilerin tepkilerinden hala çekinmesine karşın, Türkiye'de son yıllarda yeni kitaplar, filmler ve seminerlerle, tutumlar radikal olarak değişti. Ayrıca çok sayıda Türk, kökeninin nüfus cüzdanlarında yazandan çok daha karışık olduğunun farkına varmaya başladı" dedi.