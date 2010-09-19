Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl sonra ilk ayin

T24 -

Ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan yönetiyor. Ayine, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat Süslü, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Gevaş Kaymakamı Yusuf Güni, Gevaş Belediye Başkanı Nazmi Sezer, Ermeni cemaati üyeleri ile Almanya, Fransa ve Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD'den gelen devlet temsilcileri katılıyor.



Ayin dolayısıyla şimdiye kadar 3 bin 500 kişi adaya geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin adaya gelmesi bekleniyor.

Akdamar Kilisesi

Sabah 07.30 sıralarında Van merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'ne gelmeye başlayan, aralarında Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın da bulunduğu din adamları ile konuklar, teknelere alındı.20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı.Ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü adada sivil giyimli 50 polis görevlendirdi. İskele çevresinde ise 500 polis görev aldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren dedektör köpeği ''Lady'' ise iskele ve adada bomba aradı.Jandarma Komutanlığı ile Sivil Savunma Müdürlüğüne ait botlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden 7'si uzman 30 sağlık görevlisi ayin dolayısıyla adada bulunduruluyor. Sağlık ekibinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğüne ait hava ambulansı da adada bekletiliyor.Saat 11.00'da başlayacak ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan yönetecek. Ayini ulusal ve yabancı medya kuruluşlarından yaklaşık 200 basın mensubu izleyecek.Van Valiliğinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın onayı ile yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı.Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk kez bir ayine ev sahipliği yapıyor.