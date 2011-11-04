-Akdağ, uyku tulumuna girdi VAN (A.A) - 04.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelini konakladığı çadırda ziyaret ederek, uyku tulumuna girdi. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akdağ, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde UMKE personeli için kurulan çadırları gezerek, personele moral verdi. Depremden sonra gerek arama-kurtarma, gerekse acil müdahale çalışmalarında başarılı olan sağlık ekiplerine teşekkür eden Bakan Akdağ, ekiplerin uyku tulumunda nasıl uyuduğunu test etmek için çadırdaki bir uyku tulumuna girdi. Kaz tüylü uyku tulumunun sıcak olduğunu belirten Akdağ, daha sonra ekipler ile çay içti. Akdağ, Ankara ve Bayburt'tan Van'a gelen UMKE gönüllüsü sağlık memurları İsmail Çelebi ve Mustafa Büyüktorun ile bir süre görüştü. Sağlık memurlarının bekar olduğunu öğrenen Akdağ, ''İsmail Çelebi ve Mustafa Büyüktorun UMKE üyesi. Şu anda Van'da hizmet yapıyorlar. Onların çadırında çay içiyoruz. Bize uyku tulumunu anlattılar. İçine girince gayet sıcak oluyormuş. Çadırları da ısıtmalı ama her ikisi de diyor ki, 'biz her şartta çalışmaya hazırız, fakat bu uyku tulumunda yalnız yatılıyor. Biz burada yalnız yatmak istemiyoruz.' İkisi de bekar. Bütün Türkiye'den bu delikanlılara, gönülleri insan sevgisiyle dolu hayat arkadaşı olacak kızlar arıyoruz'' diyerek esprili bir değerlendirme yaptı. Bakan Akdağ, buradaki incelemelerinin ardından İpekyolu Caddesi'ndeki 112 Acil Komuta Merkezine geçerek, UMKE ve 112 Acil Servis çalışanları ile bir süre sohbet etti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Ferhan Aydemir'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Akdağ, ''Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Böylesi bir afette çok iyi bir çalışma yaparak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiniz'' dedi.