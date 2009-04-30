Akdağ: Türkiye’de domuz gribi tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu ana kadar Türkiye'de domuz gribi ile ilgili hastalık durumunun tespit edilmediğini belirterek, "Tabii bu yarın ülkemizde de hastalığın görülmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.



Akdağ, The Marmara Otel'de televizyon, gazete ve haber ajanslarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Domuz gribi" konulu istişare toplantısında, bütün dünyayı etkileyip, tehdit edebilecek çok önemli bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya bulunulduğunu söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bütün dünya ülkelerini etkileyecek bir şekilde salgının "elinin kulağında olduğunu" ilan ettiğini hatırlatan Akdağ, bu salgının belli aşamaları bulunduğunu ve bunların birden 6'ya kadar sınıflandırıldığını kaydetti.



DSÖ'nün dünyanın şu anda bir pandemi (salgın) açısından uluslararası, kıtalararası 5. devrede bulunduğunu ilan ettiğini dile getiren Akdağ, bunun anlamının da DSÖ'nün tarifine göre 2 komşu ülkede hastalığın insandan insana ikinci defa ulaştığının gösterilmesi şeklinde ifade edilebileceğini vurguladı.



Bakan Akdağ, komşu 2 ülkede salgın başlamışsa DSÖ'nün buna "faz 5" dediğini, bir uzak ülkeden komşu olmayan bir ülkeye yayılmasıyla da artık "faz 6"ya geçildiğinin ilan edilebileceğini belirtti.



Akdağ, dolayısıyla Türkiye'nin de bu konuya çok hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin pandemi planı



Türkiye'nin birkaç yıl önce bilim adamlarıyla birlikte bakanlık tarafından hazırlanan bir pandemi planı bulunduğu ifade eden Akdağ, DSÖ'nün planda bir revizyon yaptığını ve yeni düzenlemiş halini de açıkladığını bildirdi.



Akdağ, bu anlamda Türkiye'nin de kendi pandemi planı üzerinde DSÖ'nün öngördüğü biçimde değişiklik ve yeni düzenlemeler yapacağını bildirdi.



Ancak temelde prensipte bir değişiklik bulunmadığını aktaran Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu ana kadar Türkiyemizde domuz gribi ile ilgili hastalık durumu tespit edilmemiştir. Tabii bu yarın ülkemizde de hastalığın görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde şüpheli vakalar, kesinleşen vakalar oldu. Yani artık virüsün Avrupa'da da olduğunu biliyoruz. Tabii bu kadar seyahatin kolaylaştığı, küresel anlamda neredeyse ülkelerin sınırlarının ortadan kalktığı bir çağda bu tür hastalıkların bir ülkeden öbür ülkeye yayılmasını önlemek zor. Ama biz kendi pandemi planımız çerçevesinde ciddi tedbirler almış durumdayız. Hastalığın görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye seyahat eden herkesi havaalanlarında kontrol ediyoruz. Geldikleri uçaklarda belli formlar dolduruluyor. Daha sonra havaalanlarında ısıyı kolayca hızlı ölçen termal kameralarla tespit edilerek vücut ısısı yüksek olan veya bir başka şekilde grip belirtisi, gribe benzer belirtiler gösteren kişiler muayeneden geçiriliyor. Gerekli görülürse bunlar bir hastanemize sevk edilerek orada gözetim altında da tutulabilecekler veya bulundukları yerlerde takip edilecek. Şu anda bu uygulamayı yapıyoruz."



Halkın doğru bilgilenmesi



Akdağ, ayrıca vatandaşlara hastalığın görüldüğü ülkelere gitmemeleri, zorunlu bir durum olmadıkça seyahati ertelemelerini tavsiye ettiklerini dile getirerek, zorunluluk halinde ise tedbir alınması gerektiğini vurguladı.



Recep Akdağ, bugünkü toplantının ana amacının salgın eylem planının önemli bir parçası olan televizyon, gazete ve internet yoluyla vatandaşları bilgilendiren iletişim kanallarının, bu hususta hem kendilerine hem de topluma yardımlarını sağlamak olduğunu söyledi.



Halkın konu hakkında daha doğru bilgilendirilmesi ve güncel olarak meselenin takibi açısından basından yardım istediklerini dile getiren Akdağ, bakanlığın günlük olarak basını bilgilendiren bir sistemi bulunduğunu, bu sistemin hem sözlü hem yazılı olarak uzmanların da cevap verebileceği biçimde günlük bildirimlere ve bilgi vermeye devam edeceğini belirtti.



Akdağ, vatandaşı bilgilendirmenin en kestirme yolunun bu olduğuna dikkati çekerek, gerekirse günde birden fazla bilgilendirme yapacaklarını söyledi.



Akdağ, "Bakanlığımızda özel bir büro oluşturmuş durumdayız. Gerek telefon gerek doğrudan müracaat gerekse internet yoluyla basın mensuplarından dileyenlere günün 24 saatinde bu hususta genel veya güncel durum hakkında bilgi vereceğiz" diye konuştu.



Öneriler



"Virüsün Türkiye'ye girmesini geciktirmek için imkân olsa hiç sokmamak için elimizden geleni yapacağız" diye Bakan Akdağ, şöyle devam etti:



"Böylece zaman da kazanmış oluyoruz. Hem hazırlıklarımızı pekiştirmek hem vatandaşların farkındalığını artırmak için zaman kazanıyoruz. Vatandaşlarımız gribe karşı nasıl korunacaklarını iyi bilirlerse aslında önemli mesafe almış oluruz. Tedbir zor değil, oldukça basit. Bir defa hasta olanlar evlerinde kalmalılar. Mecbur olmadıkça toplumdan temastan kaçınmalılar. Bunu toplumsal bir görev olarak görmeleri gerekir. Yarın eğer hastalık Türkiye'de görülür ve yayılma durumu olursa çok kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. İnşallah virüs hiç gelmez ama gelirse biz çok seri tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu hususta vakit geçirilmemesinin önemini biliyoruz. İnsanların birlikte bulunacağı toplu yerleri ortadan kaldırmak açısından... Bunun için de okulların tatil edilmesi ve sair olabilir. Bugün için gündemde olmayan konular."



Sağlık Bakanı Akdağ, öksüren ve aksıran insanların toplumu korumak açısından yapabilecekleri çok basit ve önemli tedbirler olduğunu, bunun öksürürken veya aksırırken bir mendille ağzın kapatılıp, daha sonra o mendilin çöp kutusuna atılması olduğunu, ayrıca ellerin sıkça yıkanmasının da salgının hızını çok azalttığının bilindiğini söyledi.

