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Akdağ: Taneyle ilaç satışı sistemimizi işlemez hale getirir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, taneyle ilaç sisteminin faydalı olacağını düşünmediğini belirtti

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, taneyle ilaç sisteminin faydalı olacağını düşünmediğini belirtti.


TANEYLE İLAÇ SATIŞI GÜNDEMDE


Sağlık Bakanı Recep Akdağ tane ile ilaç sistemini değerlendirdi.


Gerek dışardan ithal edilen gerekse Türkiye'de yapılan ilaçlar olsun Bakan Akdağ, ilaçlarda her süreci takip edebildiklerini belirtti.


Bakan Akdağ, "İlacın her sürecini takip eder durumdayız ama tane ilaca dönersek bu böyle olmaz" şeklinde konuşarak bu sistemin faydalı olacağını düşünmediğini belirtti. Akdağ, taneyle ilaç sistemiyle ilgili olarak "Mükemmel sistemimiz işlemez hale gelir" dedi.


Akdağ,  ilacın endikasyonuna göre kutu içerisinde bulunana ilaç sayısını değiştirilebileceklerini de ifade etti.


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