Akdağ: Sigaralar tezgah altına inecek

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara yasaklarına uyulmasını sağlamak için ihlal cezalarının tahsilatını belediyeler değil, mülki idare amirlerinin yapacağını açıkladı. Sigara yasağında belediyenin görevini tam yapmadığını belirten Akdağ “Sigara rafta satılmayacak. Sigara bıraktırma ilaçları 300 bin kişide test edilecek” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara yasaklarına daha etkili biçimde uyulmasını sağlamak için ihlal cezalarının tahsilatını artık belediyelerin değil, mülki idare amirlerinin yapacağını bildirdi. Sigara bıraktırma ilaçlarını da test edeceklerini duyuran Akdağ, “Kapalı yerde sigara yasağının uygulanmasında, belediyelerin vazifelerini yeterince yapmamalarından kaynaklanan bir sorun yaşıyoruz. Bunun sebebi, kolluk kuvvetlerinin belirlediği ve evraka bağladığı cezaların belediyelerce uygulanmaması. Başta bu cezaları belediyelerin almasının daha uygun olacağını düşünmüştük” dedi. Bunu İçişleri Bakanıyla görüştüklerini hatırlatan Akdağ, “Şimdi yapılması gereken, bu cezaların doğrudan vali, kaymakamlık ve diğer mülki idari amirlerince yerine getirilmesi noktasında yasal değişiklik yapılmasıdır. İşin bu önemli tarafının üzerindeyiz” diye konuştu.



Raftan tezgah altına

Bunun yanı sıra, Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Üst Kurulu’nun (TAPDK) yapacağı, Açıkta Sigara Satışlarıyla ilgili Yönetmeliğin bitmek üzere olduğunu söyleyen Akdağ, şöyle konuştu: “Biraz geciktiler. Yönetmelikle artık açıkta sigara satılamayacak. Sigara görünür yerde, raflarda cazip şekilde yer alamayacak. Sigarayla ilgili tedbirler ve kampanyamız aslında çok büyük sonuçlar doğurdu. İhlaller olsa da her yerde içilmiyor. İkincisi gençlerde sigaraya başlama oranının azaldığını görüyoruz. Sigarayı bıraktırma hattı Alo 171’i oluşturduk. Kimse merak etmesin, bu işin peşini bırakacak değiliz.”



Bırakmaya 300 bin kişiyle test

Sigarayı bıraktırma ilaçlarına de değinen Akdağ, şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı bunları satın alacak ve Alo 171’le beraber önce 300 bin kişilik bir gönüllü hasta gurubu üzerinde bunları kullanacağız. Sonuçlar başarılı olursa sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Böylece sigarayı bıraktırma ilaçlarının ne kadar yararlı olduğunu göreceğiz. Başka ülkelerde de sonuçlar var, ama biz kendi ülkemizin sonuçlarına bakmak istiyoruz. Sonuçları görmeden geri ödemeye koyamayız.”



Elektronik sigarayı bilimsel heyetle yasakladık

Elektronik sigarayla ilgili kararı bilimsel heyetlerin belirlediğine değinen Recep Akdağ “Sağlık Bakanı olarak ben karar vermedim. Sigarayı bırakmada en iyi yöntem, kişinin bunu kafasından silmesidir. Sigarayı bıraktırma ilaçlarından alınan en iyi sonuçlar kişinin kendi kafasında bunu bitirmesiyle yakından ilgili ” dedi.



‘Öleceksem zevkimle ölürüm’e ‘harakiri’ benzetmesi yaptı

Bazı tiryakilerin, “Bu benim zevkim öleceksem ben öleceğim” sözlerinin hatırlatması üzerine Recep Akdağ, “Japonya’da da harakiri yapanlar var. Ne yapacaksınız? Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.Akdağ, “İstanbul İl Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak çalışma sonuçlarına göre, kronik akciğer hastalığı, kalp k rizi, astım gibi hastalıklarda acil servise yapılan başvurularda yüzde 20 azalma var” diye konuştu.



