-AKDAĞ: SALDIRI TAM BİR CANAVARLLIK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Özel Ufuk Erkek Öğrenci Yurdu'na düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, ''Bu tam bir canavarlık. Güya 'Kürt halkını temsil ediyoruz. Kürt halkına özgürlük getireceğiz, demokrasi, barış istiyoruz' gibi ifadeler kullanıp da ondan sonra insanlara saldırmak, patlayıcı atmak, insanlık suçu'' dedi. Akdağ, saldırıda yaralanan Fehmi Fidan'ı tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, Fidan'ı iyi gördüğünü söyledi. Fidan'ın tedavi gördüğü hastanenin Türkiye'de özellikle çocuk hastaları üzerinde uzmanlaşmış bir yanık merkezi olduğunu ifade eden Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uçak ambulansla Fidan'ın buraya getirildiğini kaydetti. Fehmi Fidan'ın yanında refakatçi olarak amcasının kaldığının anlatan Akdağ, Fidan'ın moralinin iyi olduğunu ifade etti. Bakan Akdağ, ''Üçüncü derece yanık dediğimiz derin yanıkları var. Onlar için daha farklı tedaviler yapacaklar. Ama morali gayet güzel, durumu da iyi'' dedi. Saldırıyı değerlendiren Akdağ, şunlar kaydetti: ''Bu tam bir canavarlık. Güya 'Kürt halkını temsil ediyoruz. Kürt halkına özgürlük getireceğiz, demokrasi, barış istiyoruz' gibi ifadeler kullanıp da ondan sonra insanlara saldırmak, molotof kokteyli atmak, patlayıcı atmak, hele hele çocuk yaştaki, genç yaştaki insanlara böyle bir saldırıda bulunmak insanlık suçu. Bunu yapıyorlar. PKK eskiden beri bu insanlık suçunu işliyor. Onların nazarında kendi kötü emellerini gerçekleştirmek için her şey mubah. Bunu bir kılıfın arkasına sokuyorlar. Doğrusu PKK'dan ve onun yandaşlarından bu zalimlik beklenir de -tıynetlerinde bu var yani- fakat Türkiye'de zaman zaman özgürlük ya da demokrasi adına bu yandaşların eylemlerine çanak tutan bazı medya... Benim çok ağırıma gidiyor onların yaptıkları. Böyle bir şey için dünyayı ayağa kaldırmak lazım. Bir kısmında çok yer bulmuyor. Bu işi yapanlar bir insanlık suçu işliyor ve bunun yandaşları, 'biz bunları kınıyoruz, biz şiddet istemiyoruz, biz gerginlikten yana değiliz' gibi ifadelerle bunları geçiştiremezler. BDP Güneydoğu'daki terörü, Türkiye'deki terörü, PKK terörünü lanetlediğini açıkça ilan etmedikçe onlara çanak tutuyor demektir. Açıkça ilan etsinler. Bundan çekiniyorlar mı, korkuyorlar mı, ne yapıyorlar?'' -''BASKI VE ZORBALIK POLİTİKASI GÜDÜYORLAR''- Erzurum'un güneyinde Kürtlerin bulunduğu yerde mitingler yaptığını, eşrafla biraraya geldiğini anlatan Akdağ, ''Gördüm ki oralarda bile bir baskı ve zorbalık politikası güdüyorlar. Sonra da çıkıp milletin gözünün içine baka baka pişkinlikle yalan söylüyorlar. Bu siyaset adına utanç vesilesi'' diye konuştu. Akdağ, vatandaşların basiretine güvendiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Vatandaşın basireti, feraseti, bir imamı şehit eden gencecik çocuklarımıza molotof kokteyliyle, patlayıcıyla saldıranlara karşı herhalde mahşeri vicdan harekete geçecektir. Ben öyle inanıyorum. Bunu Erzurum'daki bütün ev toplantılarında, mitinglerde de çok net olarak ifade ettim. Şükür ki diğer çocukların nasıl etkilendiğini çok bilmiyorum ama Fehmi çok delikanlı bir çocuk. O çok etkilenmemiş görünüyor. Memleketine, vatanına, bayrağına çok sadık, bağlı birisi olarak gördüm. Bunu da kendisi için başına gelmiş bir imtihan vesilesi olarak görebilecek kadar da olgunlaşmış ama birçok çocuk bundan çok ağır etkilenmiştir tabi. Milletimiz bunun hesabını görecektir.'' Patlamada yaralanan ve ayağı kesilen kişiyle de görüştüğünü anlatan Akdağ, onu ve ailesini de son derece metin ve kararlı gördüğünü aktardı. Akdağ, ''Milletimiz bu saldırılara 12 Haziran'da dur diyecek feraseti gösterecektir'' dedi.