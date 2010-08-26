-AKDAĞ: MUAYENEHANE ÇİLESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ UZUNDERE (A.A) - 26.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Açık söyleyeyim, mahkemelerin verdiği bir kararı biz uygulayacağız, uygularız ama hiç kimse zannetmesin bu memlekette bu muayenehane çilesine müsaade edeceğiz, etmeyeceğiz'' dedi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Akdağ, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Uzundere Çarşı Camisi bahçesinde vatandaşlara hitap etti. Geçmişte askeri personelin Yüksek Askeri Şura kararlarıyla zaman zaman askeriyeden uzaklaştırdıklarını ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: ''Peki askeriyeden beni attınız, ben mahkemeye gitmeyeyim mi, hakkımı aramayayım mı? Bugünkü Anayasa'ya göre arayamazsın. Şimdi biz 12 Eylül'de bu değişikliği yaptığımız zaman haksız yere bir kişi eğer atılmışsa, mahkemeye gidip hakkını arayacak. Biz buna hep beraber ne diyeceğiz, 'evet' diyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bu milletin evladını fişlediler. Allah'a şükürler olsun 8 senedir yüzünüzü kara çıkarmadık. Bugün sağlıkta olan işleri tüm dünya alkışlıyor. Peki ne suçumuz vardı da 28 Şubatlarda bizi de fişlediler. Bakın ben bakan olduktan sonra o fişleri buldum, çıkardım biliyor musunuz? Bizi de fişlemişler. Bizim ne suçumuz vardı ki Tekman'daki, Tortum'daki çocuklarımızı tedavi etmekten başka. Şimdi biz bu anlayışı değiştiriyoruz. Bu milletin evladını bir daha kimse fişleyemeyecek.'' -''DAHA GEREKÇESİNİ YAZDIKLARI YOK''- Akdağ, Türkiye'de üniversite hastanelerinde veya bazı yerlerde az sayıda da olsa muayenehane işinin devam ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz de dedik ki 'bir kanun yapalım ve bu muayenehane işini kökünden bitirelim'. Şimdi ben size soruyorum; ben bu kanunu yaptım, ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu, koşa koşa Anayasa Mahkemesine gitti, koşa koşa Danıştaya gitti. Danıştay 24 saat içinde karar verdi. Dediler ki 'yok muayenehanesi açık olanların muayenehanesi açık olacak'. Böyle bir karar verdi. Şimdi ben size soruyorum, buna kim karar verdi, Meclisin yaptığı kanunu kim bozdu? CHP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi ve Danıştay bozdu. Ne kadar bozdu, onu bile bilmiyoruz. Daha gerekçesini yazdıkları yok. Gerçi açık söyleyeyim, mahkemelerin verdiği bir kararı biz uygulayacağız, uygularız ama hiç kimse zannetmesin bu memlekette, bu muayenehane çilesine müsaade edeceğiz, etmeyeceğiz.'' -''NASIL OLUR DA DANIŞTAY HÜKÜMETİN YERİNE GEÇER''- Sağlık Bakanı Akdağ, halka hitap ettiği yerde bulunan vatandaşlar arasında bir ''mini referandum'' yaptı. Vatandaşlara ''Devlette çalışan, devletin üniversitesinde çalışan bir doktorun aynı zamanda bir muayenehanesi olsun mu, olmasın mı?'' diye soran Akdağ, ''olmasın'' yanıtını aldı. Akdağ, ''Peki 300-500 kişi 'olmasın' diyoruz. Bizim yerimize Anayasa Mahkemesindeki, Danıştaydaki bir hakim nasıl, hangi hakla karar verir. Bizim değiştirdiğimiz Anayasa ile mahkemeler, Meclisin yerine geçip yerindelik kararı veremez. Arkadaş buna siyasi iktidar karar verir. Nasıl olur da Danıştay, Hükümetin yerine geçerek, yerindelik kararı verir? Kamuya neyin yararlı olacağına nasıl karar verir? Biz eğer hukuksuz bir şey yaparsak bunu düzeltirler'' diye konuştu. Bütün meselenin ''kendilerini imtiyazlı zannedenlerin, rahatsızlık duymaları'' olduğuna işaret eden Bakan Akdağ, şöyle devam etti: ''Tüm mesele ne biliyor musunuz? Kendilerinde bir takım imtiyaz olanlar, kendilerini senin benim üstümde görenler rahatsız oluyorlar. Onlara göre biz memleketi yönetemezmişiz. Onlara göre seçkinlerin, imtiyazlıların bu işi yapması lazım. Onlara göre mu memlekete Kayserili bir ustanın oğlu Cumhurbaşkanı olamazdı ama oldu, bal gibi oldu. Elbette olacak. 12 Eylül'de mutlaka vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Neden 'evet' diyoruz. Vicdanımız bunun sebeplerini bize söyleyecek. Biz yarın 'insanlar fişlenmesin' diye buna 'evet' diyoruz. Biz, YAŞ kararıyla askerlikten atılan birisi, HSYK kararıyla hakimlikten, savcılıktan atılan bir savcı mahkemeye gitsin diye buna 'evet' diyoruz.'' Akdağ, daha sonra bir marketin Uzundere şubesinin açılışını yaptı ve ardından Uzundere Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.