Akdağ: Kendi aşımızı üreteceğiz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yakın bir gelecekte Türkiye'de domuz gribi aşısı üretime başlanacağı müjdesini verdi.



Hastalıklara karşı aşılama konusunda gelişmiş ülkeler düzeyine çıktığımızı söyleyen Bakan Akdağ, yakın bir gelecekte çocuklar için '5'li aşı' olarak bilinen aşının üretimine geçileceğini, grip aşısının üretimiyle ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü belirtti. Domuz gribi virüsüne (A/H1N1) karşı koruma sağlayacak olan aşının üretimiyle ilgili ilaç firmalarıyla görüşmeler devam ediyor. Bakan Akdağ, 28 milyon kişinin dünyayı sarsan hastalığa yakalanma ihtimaline karşı tedbir aldıklarını sözlerine ekledi. Akşam gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'yi korkutan domuz gribine ilişkin oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan'ın sözlerinden satırbaşları özetle şöyle:



Yerli üretime geçilecek



Çocuklara yönelik 5'li aşıyı yapacağımızı duyurduğumuzda Sanofi Pasteur bize başvurdu. Onlarla kademe kademe bir üretim anlaşması yaptık. Şu sırayla üretime geçilecek: 'Paketleme, dolum, kurutma.' Orjinal üretim ise şu anda düşünülmüyor. Ancak grip aşısında orjinal üretimin de Türkiye'de yapılmasını planlıyoruz.



Çocuk aşısı da yerli olacak



Grip aşısıyla ilgili bir firmayla görüştük. Başka firmalarla da görüşmeler sürdürülecek, kısa sürede tamamlanıp aşı üretimiyle ilgili netlik sağlanacak. Türkiye'nin bu aşamaya gelmesinde, sağlık politikasında aşılamaya verdiği önem yatıyor. Ülkemizde, bizden önceki dönemlerde çocuklara yılda 14 TL'lik basit aşılar uygulanıyordu. Bunu yavaş yavaş yükselttik. Şimdi kızamık, kabakulak hatta pnömokok aşıları bile kapsamımız altında, çocuklarımıza uygulanıyor.

Çocuklar için her sene 250 TL harcıyoruz. Bu rakam 2010 yılında daha da artacak. Sağladığımız bu güven, aşı programının oldukça istikrarlı bir şekilde yürütülmesini ve ülkemizdeki üretim için de firmaların rahat adım atabilmelerini sağladı.



Her doz 5.2 euroya mâloluyor



Grip tehdidi gelecek yıl da devam edecek, risk daha yüksek. Bu yüzden aşı üretiminin ülkemizde yapılması son derece önemli. Aşıların bir dozu 5.2 euroya mal oluyor. Virüs mutasyon geçirmesi halinde, eğer içindeki antijenlere karşı bir bağışıklık söz konusu olursa biz doz başına yarım euro vererek, yeni aşının alımını da sağlayacağız.



43 milyon doz gelecek



Türkiye'de öncelikli risk grubunda bulunan 28 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyoruz. Bu hedef kitlenin kapsamının genişletilebilmesi ihtimali de söz konusu. Pandemi salgınıyla ilgili tedbirleri alırken, toplumun yüzde 30'unu aşılamayı hedefledik. Bu da riskli grubun yarısı anlamına geliyor. 28 milyon kişiye yetecek derecede aşı sipariş ettik. 43 milyon doz aşı, kademe kademe ulaşacak. Bu yılın sonuna kadar aşıların yüzde 40'ının elimize geçmesini bekliyoruz. Aşılamada da hedefimiz Ocak ayı sonuna kadar korumayı sağlamak.



Rİsk grubunda yaş sınırı yükseliyor



Bakan Akdağ, domuz gribi aşısı yapılacak risk gruplarının yaş sınırının 25'ten, 40 yaş üstüne çıkartılmasının söz konusunu olduğunu söyledi. Akdağ, şöyle konuştu: Aşı, bilimsel kurulumuzun önerileri doğrultusunda 0-24 yaş arasına yaptırılacaktı. Ancak ölenlerin arasında oldukça sağlıklı ve 40 yaş civarında olan kişilerin bulunması, bilim kurulumuzu yeni bir düşünceye itti. Kurul, aşılanacak kişilerin yaş sınırını 40 yaş civarına çekip çekmemeyi tartışıyor. Bunun kararı da yakında verilecek. Bu kişiler de kapsama alınırsa yaklaşık 40 milyon kişinin aşılanmasından bahsediyoruz. Bu nedenle biz de 43 milyon aşı siparişi verdik.