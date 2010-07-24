-AKDAĞ: DANIŞTAY KARARI HUKUKEN YANLIŞ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kamuoyunda ''Tam Gün Yasası'' olarak bilinen kanuna ilişkin Danıştayın verdiği kararın hukuken yanlış verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Rixsos Otel'de düzenlenen Mısır Milli Gün resepsiyonuna katılan Akdağ, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Danıştay kararı, hukuk fakültelerinde bir yanlışlık örneği olarak okutulacak bir karar'' değerlendirmesinde bulunan Akdağ, ''Danıştay, bir basın açıklaması üzerinden dört sayfalık bir gerekçe yazarak yürütmeyi durdurma verdi'' dedi. Bakan Akdağ, Danıştayın Sağlık Bakanlığının savunmasını almadan karar verdiğini belirtti. Danıştayın kararının 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olup olmayacağının sorulması üzerine de Akdağ, şöyle konuştu: ''Savunma sürecinde herhangi bir şey değişmedikçe hukuk ne dediyse onu yapacağız. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlık hakkının, vatandaş muayenehanelere yönlendirilerek elinden alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşı korumaya devam edeceğiz. İşi bu noktalara taşıyanın da kim olduğunu Türk halkı biliyor. Ana muhalefet partisi CHP, işi buralara kadar taşıdı. Çok yanlış bir şey yaptılar. Biz halkımızın çıkarlarını korumaya, onları bu muayenehanelere taşıtmamaya kararlıyız.''