-Akdağ: Bunları yapanlar canilerdir ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Batman'da bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve hamile bir anne ile çocuğunun yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili, ''Bunları yapanlar, insan olamaz. Bunları yapanlar, insanlığını kaybetmiş canilerdir, vahşilerdir" dedi. Akdağ, Sheraton Otel'de düzenlenen ''4. Ulusal Aşı Sempozyumu''nda yaptığı konuşmanın ardından, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Batman'da terör saldırısı sonucu ölen hamile bir anne ile ilgili olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız?'' sorusu üzerine Bakan Akdağ, kendisinin bir çocuk hekimi olduğundan bir masum çocuğun annesiz kaldığı ve gözünden yaş aktığı her durumun kendisini derinden yaraladığını ifade etti. Akdağ, Türkiye'de bir tek hamilenin yaşamını yitirmemesi için ülkenin bütün kaynaklarını seferber ettiklerini dile getirerek, teröre ilişkin şunları kaydetti: ''Bunları yapanlar, insan olamaz. Bunları yapanlar, insanlığını kaybetmiş canilerdir, vahşilerdir. Bunları çok değerli insanımızın, vatandaşımızın bir bölümünü teşkil eden Kürt kardeşlerimizin, Kürt kökenli kardeşlerimizin hakkını aramak için yaptığını iddia edenler, aslında en iyi cevabı bu vatandaşlarımızdan alacaklardır. Bu canilik, bu vahşet, duracaktır ve durdurulacaktır. Bu konu bana sorulduğunda her sefer açıkçası sinirlerimin gerildiğini hissediyorum. Sadece, bu olayları yapanlar açısından değil, dolaylı olarak bu olayları yapanları adeta hoş görecek ya da mazur gösterecek davranışlar içinde olan siyasetçiler var Türkiye'de. Bu sorunun cevabı olarak onlara sesleniyorum; 'bari insanlığınızı siz kaybetmeyin. Yani, terörist insanlığını kaybetmiş olabilir, bari insanlığınızı siz kaybetmeyin.''